Avec 4,5 milliards d’euros, les dépassements d’honoraires facturés par les médecins ont atteint un record en 2024. Pour réduire la facture, il est conseillé de consulter de préférence des spécialistes ayant adhéré à un dispositif de maîtrise tarifaire appelé Optam. Méconnu, il est pourtant nettement avantageux.

Aujourd’hui, la majorité des médecins spécialistes sont en secteur 2, donc autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. Leurs montants ne cessent de croître et une lourde part reste à la charge des patients. Ces dépassements sont devenus si élevés qu’ils constituent aujourd’hui un véritable obstacle pour se soigner. Pour en atténuer l’impact, l’assurance maladie propose aux médecins d’adhérer à un dispositif appelé Optam (option pratique tarifaire maîtrisée). Elle leur propose des primes et des avantages fiscaux, en échange desquels les spécialistes s’engagent à modérer leurs dépassements, en fréquence comme en montant. Les tarifs demandés en consultation chez un praticien Optam sont donc généralement moindres. De plus, les remboursements sont bien meilleurs. La base de remboursement de l’assurance maladie (sur laquelle elle rembourse 70 %) est ainsi supérieure : 31,50 € pour une consultation chez un spécialiste en Optam contre seulement 23 € s’il n’est pas adhérent à l’Optam, par exemple. Le remboursement par les mutuelles est également plus élevé car les contrats responsables ont l’obligation d’offrir des garanties plus intéressantes en Optam. Ces trois mécanismes se conjuguent pour réduire la somme qui reste à la charge des patients. Démonstration par l’exemple. ​​​​​

Consultation chez un spécialiste non Optam

Consultation chez un spécialiste Optam

En pratique L’Optam est un dispositif méconnu des patients et même, nous l’avons constaté à de multiples reprises, des secrétariats médicaux. C’est pourtant un élément important pour choisir, quand c’est possible, un spécialiste qui coûtera moins cher. L’information est rarement donnée sur Doctolib. Rendez-vous donc sur l’annuaire de l’assurance maladie : https://annuairesante.ameli.fr pour savoir si un médecin de secteur 2 est adhérent à l’Optam. Dans le cas contraire, il est indiqué en « honoraires libres ».