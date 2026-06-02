par Lise Gougis
Perte de poidsLes faux espoirs des régimes miracles
Promettant des résultats rapides, les régimes restrictifs séduisent toujours. Pourtant, ils tiennent rarement leurs promesses, engendrant des carences et une reprise de poids à long terme. Décryptage.
Régimes Dukan ou cétogène, jeûne intermittent… La tentation d’abaisser drastiquement ses apports en calories pour perdre rapidement du poids est grande, surtout à l’approche de l’été. « Souvent, les patients sont déçus qu’on ne leur propose pas de formule magique, et ont tendance à se détourner de conseils nutritionnels simples pour aller vers des personnes promouvant des messages miraculeux », constate Sébastien Czernichow, professeur à l’université Paris-Cité et chef du service de nutrition de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris).
Problème, « cela risque d’induire des carences et une déshydratation, car la première chose que l’on perd, c’est de l’eau », rappelle Tinh-Hai Collet, médecin adjoint agrégé au service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en Suisse. Surtout, même si les résultats peuvent être au rendez-vous dans un premier temps, ces régimes sont difficilement tenables sur la durée, et exposent à une reprise de poids rapide.
« L’alimentation restrictive active toute une série de messages hormonaux qui stimulent la faim », explique le Pr Czernichow. Résultat : on accumule les frustrations et on finit par craquer, bien souvent pour des aliments riches en sucre et en gras. « Sur le long
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Lise Gougis