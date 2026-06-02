Promettant des résultats rapides, les régimes restrictifs séduisent toujours. Pourtant, ils tiennent rarement leurs promesses, engendrant des carences et une reprise de poids à long terme. Décryptage.

Régimes Dukan ou cétogène, jeûne intermittent… La tentation d’abaisser drastiquement ses apports en calories pour perdre rapidement du poids est grande, surtout à l’approche de l’été. « Souvent, les patients sont déçus qu’on ne leur propose pas de formule magique, et ont tendance à se détourner de conseils nutritionnels simples pour aller vers des personnes promouvant des messages miraculeux », constate Sébastien Czernichow, professeur à l’université Paris-Cité et chef du service de nutrition de l’hôpital européen Georges-Pompidou (Paris).

Problème, « cela risque d’induire des carences et une déshydratation, car la première chose que l’on perd, c’est de l’eau », rappelle Tinh-Hai Collet, médecin adjoint agrégé au service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en Suisse. Surtout, même si les résultats peuvent être au rendez-vous dans un premier temps, ces régimes sont difficilement tenables sur la durée, et exposent à une reprise de poids rapide.

« L’alimentation restrictive active toute une série de messages hormonaux qui stimulent la faim », explique le Pr Czernichow. Résultat : on accumule les frustrations et on finit par craquer, bien souvent pour des aliments riches en sucre et en gras. « Sur le long