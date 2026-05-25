ENQUÊTE

NutritionPeut-on continuer à manger du soja ?

PG

par Pauline Gabinari

Nutrition Peut-on continuer à manger du soja ?
© AdobeStock

Depuis peu, le soja fait l’objet de controverses, avec des recommandations de consommation extrêmement basses. Pourtant, il s’agit d’une source de protéines végétales très intéressante. Quels sont les bons repères ?

Quel est le point commun entre des biscuits Granola et du tofu ? Les deux contiennent du soja. Source de protéines à la texture appréciée, mais aussi additif alimentaire naturel, cette légumineuse se retrouve dans de nombreux plats. Problème : en mars dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) déconseillait les produits à base de soja dans la restauration collective en raison de leur potentiel effet perturbateur endocrinien. En cause, la présence d’isoflavones – des molécules à la structure proche des œstrogènes et à l’activité hormonale comparable. Résultat, l’Anses propose des très bas seuils toxicologiques : 0,02 mg/kg de poids corporel par jour pour la population générale et 0,01 mg/kg pour les femmes enceintes ou en âge de procréer et les enfants prépubères. Soit l’équivalent de 5 g de tofu pour un homme adulte et de 0,4 mg pour un enfant (un bloc de tofu acheté dans le commerce pèse, en moyenne, 250 g).

Un poids, deux mesures

Face à ces préconisations, des scientifiques contestent le rapport. « Il manque de recul vis-à-vis des études épidémiologiques. Au Canada, par exemple, celles-ci ont été considérées et le soja est tout à fait recommandé », réagit Benjamin Allès,

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