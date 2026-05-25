Quel est le point commun entre des biscuits Granola et du tofu ? Les deux contiennent du soja. Source de protéines à la texture appréciée, mais aussi additif alimentaire naturel, cette légumineuse se retrouve dans de nombreux plats. Problème : en mars dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) déconseillait les produits à base de soja dans la restauration collective en raison de leur potentiel effet perturbateur endocrinien. En cause, la présence d’isoflavones – des molécules à la structure proche des œstrogènes et à l’activité hormonale comparable. Résultat, l’Anses propose des très bas seuils toxicologiques : 0,02 mg/kg de poids corporel par jour pour la population générale et 0,01 mg/kg pour les femmes enceintes ou en âge de procréer et les enfants prépubères. Soit l’équivalent de 5 g de tofu pour un homme adulte et de 0,4 mg pour un enfant (un bloc de tofu acheté dans le commerce pèse, en moyenne, 250 g).

Un poids, deux mesures

Face à ces préconisations, des scientifiques contestent le rapport. « Il manque de recul vis-à-vis des études épidémiologiques. Au Canada, par exemple, celles-ci ont été considérées et le soja est tout à fait recommandé », réagit Benjamin Allès,