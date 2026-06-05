Lorsqu’on cherche à maigrir, le corps se rebiffe et devient économe en énergie. Le métabolisme de base baisse… et souvent on reprend du poids !

Quelque 80 % des personnes qui suivent un régime amaigrissant perdent du poids dans les six premiers mois. « Mais, au bout de deux ans, seules 5 % ont maintenu le poids atteint. Toutes les autres ont repris les kilos perdus, et 40 % ont même dépassé leur poids de départ », observe le docteur Jean-Philippe Zermati, nutritionniste et auteur d’Osez manger, libérez-vous du contrôle (éd. Odile Jacob, 2019).

Ainsi, quel que soit le type de régime suivi – diète protéinée, régime pauvre en glucides ou en lipides… –, on regrossit. « Derrière les régimes miracles et les injonctions à “mieux manger” ou à “bouger plus” se cache une réalité scientifique plus subtile : notre corps résiste à l’amaigrissement », note la Dr Rachel Woods, maîtresse de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (Angleterre), dans un article publié sur le site d’information scientifique The Conversation (septembre 2025).

Si l’on a du mal à maintenir son poids après avoir minci, ce n’est pas un échec personnel ni un manque de volonté, mais une réponse physiologique prévisible. En effet, en vertu d’un mécanisme biologique, notre métabolisme s’adapte à la restriction. Il pourrait, en outre, devenir plus ou moins économe en énergie, « ce qui aurait eu son sens dans notre passé de chasseurs-cueilleurs, marqué par une