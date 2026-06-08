Dans nos sociétés très portées sur l’apparence, le poids est un sujet central. Clichés, idées reçues, voire fausses informations circulent à son propos. Cassons-les !

Arrêter le sucre pour mincir, c’est obligatoire ?

Si on entend par là stopper le sucre ajouté et les produits ultrasucrés, il peut en effet y avoir quelques kilos en moins sur la balance quand on entre en déficit calorique (davantage de dépenses de calories que d’apports). Mais l’excès de sucre n’est pas le seul facteur de risque de prise de poids. La sédentarité et les mauvaises graisses (contenues dans la nourriture de fast-food, par exemple) jouent aussi.

L’arrêt du sucre doit donc s’accompagner d’un rééquilibrage global de l’alimentation et de l’activité physique pour être pleinement bénéfique. Quant à se priver de sucres complexes, tels ceux renfermés dans le pain, le riz ou les pâtes (dans le cadre d’un régime pauvre en glucides, dit low carb, notamment), une perte de poids rapide peut être engendrée, mais cela augmente aussi le risque d’un effet yo-yo et de carences. Mieux vaut privilégier les céréales complètes que de s’en passer totalement.

Pourquoi les végétariens sont-ils plus sveltes ?

C’est vrai, les personnes ayant adopté une alimentation veggie, sans viande ni poisson, sont globalement plus minces que les omnivores, qui mangent de tout – de nombreuses études le confirment. Mais est-ce vraiment et uniquement lié à leur régime ? Ce dernier fait la