On ne le répétera jamais assez : prendre des compléments alimentaires n’est pas anodin. À l’exception de situations précises (carences, grossesse, allergie), où certains sont justifiés sinon recommandés, il n’y a pas lieu d’en consommer. En matière de minceur, le marketing autour de ces produits va bon train. « Brûle-graisse », « coupe-faim », « amincissant », les allégations ne manquent pas. Les formulations séduisantes non plus : gummies, gélules, comprimés, ampoules, poudres à reconstituer… le tout avec des cocktails d’ingrédients supposés actifs afin de convaincre le chaland.

Côté véracité scientifique, a contrario, les preuves ne se bousculent pas. Et pour cause, il faudrait mener une étude clinique comparant l’effet d’un complément alimentaire à celui d’un placebo, une procédure coûteuse, avec un résultat plus qu’incertain, et non obligatoire. Les fabricants préfèrent donc commercialiser leurs produits sans les tester, d’autant qu’ils n’ont besoin que de déclarer leur mise sur le marché auprès de la Direction générale de l’alimentation (DGAL), qui veille juste à ce que le dossier soit conforme à la réglementation. On est loin des règles d’évaluation des médicaments. Côté résultats sur la balance, les rares travaux qui tiennent la route ne font état que de faibles pertes pondérales, loin de ce que