En adoptant le régime méditerranéen, riche en fibres et en bon gras, et en évitant les produits ultratransformés, il est possible de perdre du poids et d’améliorer sa santé.

Pour perdre du poids et se stabiliser sur le long terme, il n’existe pas de recette miracle : « On en revient toujours au même message, qui est de manger équilibré », résume Tinh-Hai Collet, médecin adjoint agrégé au service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en Suisse. Mais qu’est-ce que cela signifie, en pratique ?

Privilégiez le régime méditerranéen

« Avoir une structure alimentaire qui se rapproche le plus possible de l’alimentation méditerranéenne, en tenant compte de ses préférences, comme le préconise la Haute autorité de santé dans la prise en charge de l’obésité », répond Sébastien Czernichow (1), professeur à l’université Paris-Cité et chef du service de nutrition de l’hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris. Le régime méditerranéen inclut :

de l’huile d’olive ou de colza comme source de graisse ;

des fruits, des légumes, des céréales complètes, des oléagineux (noix, noisettes, amandes), du fromage frais ou du yaourt (plutôt à base de lait de chèvre ou de brebis) chaque jour ;

des légumes secs (de type lentilles) et du poisson deux fois par semaine ;

des viandes maigres (essentiellement de volailles) une à deux fois par semaine, ainsi que des viandes rouges, mais très rarement.

La façon dont les