Le saviez-vous ? On brûle des calories même avachi dans son canapé. La quantité d’énergie dépensée est notre métabolisme de base, et elle est différente pour chacun.

Le métabolisme de base (MB), aussi appelé basal ou au repos, désigne la quantité d’énergie, exprimée en kilocalories (kcal), que le corps brûle éveillé, allongé, à jeun depuis 12 heures, au calme, dans une pièce à 22 °C.

Son but est d’assurer les fonctions vitales : battements cardiaques, respiration, fonctionnement cérébral, régénération des cellules, combat contre les infections et maintien de la température à 37 °C. Il représente 60 à 70 % des dépenses énergétiques totales quotidiennes d’une personne plutôt sédentaire. En plus de ce MB, il en existe deux autres.

Le métabolisme postpandrial C’est la quantité d’énergie utilisée pour transformer les aliments d’un repas en nutriments capables de passer dans le sang. Il représente environ 10 % de la dépense énergétique quotidienne du corps.

Le métabolisme énergétique Il correspond à l’énergie brûlée durant les efforts physiques, mais aussi intellectuels – soit 10 à 15 % des dépenses totales du corps. Au quotidien, le cerveau est l’organe qui consomme le plus de calories (20 % des dépenses), suivi de près par le foie et le cœur.

Variations selon les personnes et les situations

Le métabolisme de base diffère considérablement d’une personne à l’autre en fonction de son sexe, de son poids, de son âge, de son niveau