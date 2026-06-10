L’obésité ne dépend pas uniquement de notre mode de vie et de nos habitudes alimentaires. La recherche a montré que nos gènes, autrement dit notre héritage familial, avaient également une influence.

Des mauvaises habitudes alimentaires et un manque d’activité physique jouent certes un rôle important dans l’obésité. Cependant, certaines personnes ont tendance à plus grossir que d’autres, alors qu’elles ont le même mode de vie. Car, contrairement à l’idée reçue, encore tenace, selon laquelle ne pas prendre du poids (ou en perdre) n’est qu’une affaire de volonté, l’obésité est en réalité souvent une histoire familiale, et donc une question de prédisposition génétique.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), un individu a de deux à huit fois plus de risques de devenir obèse si des membres de sa famille le sont eux-mêmes. « Les preuves d’une contribution génétique à cette maladie s’avèrent très fortes, et proviennent notamment d’études réalisées sur des jumeaux. Elles ont permis d’estimer une héritabilité élevée de l’obésité, variant entre 40 et 75 %. C’est plus que pour le taux de cholestérol, par exemple », pointe Amélie Bonnefond, directrice de recherche Inserm du laboratoire Génomique intégrative et modélisation des maladies métaboliques, à Lille.

Obésité monogénique

À l’instar d’autres affections telles que le cancer du sein ou Alzheimer, on distingue plusieurs types d’obésité : la forme monogénique