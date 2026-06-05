Le poids est un sujet au cœur de nos vies, tant d’un point de vue médical que sociétal. Scruté dès notre naissance, et même estimé avant celle-ci, il constitue un critère central de notre santé.

Reste que l’on ne sait pas toujours où se situer, entre poids « de forme » et poids idéal selon sa taille, son âge et son sexe. Pour y parvenir, outre le chiffre qui s’affiche sur la balance, d’autres données sont à prendre en compte. Le but : évaluer son poids, mais plus largement sa corpulence et sa composition corporelle, ainsi que les risques associés.

L’indice de masse corporelle, un indicateur fiable ?

De très loin le plus connu, l’indice de masse corporelle (IMC) est simple à calculer : il suffit de diviser son poids (en kilogramme) par sa taille (en mètre) au carré. Cet outil de calcul, mis au point sans arrière-pensée médicale par un mathématicien belge, Adolphe Quetelet, en 1832, est redécouvert plus d’un siècle après par Ancel Keys, physiologiste américain, qui l’emploie dans ses études épidémiologiques.

L’IMC sera ensuite proposé par les autorités de santé, aux États-Unis, pour définir obésité et surpoids. En 1998, l’Organisation mondiale de la santé en fait l’outil standard pour évaluer les risques liés au poids, et détermine plusieurs classes d’obésité à partir de cet indice. Établir l’IMC d’un