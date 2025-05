Des vaccins à jour

Les principales vaccinations devront être à jour, car plusieurs virus, comme celui de la poliomyélite, circulent dans certains pays. Deux vaccins sont obligatoires : celui contre la fièvre jaune pour plusieurs pays d’Afrique intertropicale et d’Amérique du Sud, et celui contre la méningite à méningocoques lors d’un pèlerinage à La Mecque (Arabie saoudite). À part eux, la vaccination est recommandée plus ou moins fortement selon les conditions d’exposition. Le vaccin contre la rage sera fortement conseillé si vous risquez d’être en contact avec des animaux sauvages, celui contre l’encéphalite à tiques si vous pratiquez le tourisme en zones boisées d’Europe et celui contre l’hépatite A si vous vous rendez dans un pays où l’eau et les aliments peuvent être contaminés par des matières fécales.

Bien préparer sa trousse à pharmacie

Si vous prenez régulièrement des médicaments, pensez à les mettre dans votre sac à dos plutôt que dans votre valise, sans oublier l’ordonnance qui leur est liée, ainsi qu’une attestation de votre médecin si vous prenez des médicaments injectables. Vous pouvez aussi emporter du paracétamol et des antidiarrhéiques pour les soucis du quotidien. Compresses, désinfectant, pansements, bande de contention, écran solaire et antimoustique compléteront cette trousse à pharmacie. Si vous voyagez en avion, des chaussettes de contention peuvent être utiles.

Attention Certains médicaments, comme les opioïdes, sont interdits dans quelques pays.

Quelle couverture en cas de pépin ?

Si vous voyagez dans l’Union européenne, vous pouvez demander une carte européenne d’assurance maladie. En cas d’accident, vous serez ainsi pris en charge par le secteur public dans les mêmes conditions que les habitants du pays. Cela signifie qu’il faudra peut-être avancer des frais. Si vous n’avez pas cette carte, vous devrez avancer les frais et demander un remboursement à votre retour, en fournissant factures et justifi­catifs de paiement à l’assurance maladie et à votre complémentaire santé. Le remboursement se fera dans les conditions tarifaires françaises.

En dehors de l’Union européenne, vérifiez si une convention existe avec l’autre pays. Dans tous les cas, il faudra avancer les frais et demander le remboursement, qui appliquera les conditions tarifaires françaises. Attendez-vous donc à un reste à charge important pour les pays où les soins sont très coûteux (États-Unis, Canada, Japon…). L’assurance voyage peut être intéressante pour couvrir les frais médicaux et de rapa­triement. Avant d’en souscrire une, regardez si votre mutuelle et l’assurance de votre carte bancaire n’en proposent pas. Enfin, vérifiez quels pays sont couverts, pour quelle durée, le montant de la franchise, les plafonds de remboursement et les conditions de rapatriement.