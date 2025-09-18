par Élisa Oudin, Grégory Caret
Assurances auto et habitationAllianz déçoit ses clients de A à Z
Notre enquête satisfaction montre que la compagnie allemande Allianz, poids lourd de l’assurance en Europe et numéro 2 du secteur privé en France, est loin de tenir ses promesses auprès de ses clients, ceux-là mêmes qui la font vivre.
« Avec vous de A à Z » ? Pas sûr qu’après un sinistre, tous les clients d’Allianz apprécient le slogan officiel de la compagnie… Le deuxième assureur privé de l’Hexagone (en nombre de clients) arrive en queue de peloton de notre enquête satisfaction sur le critère de la prise en charge. Les campagnes publicitaires menées ces dernières années pour continuer à afficher une image proche des clients n’y changent strictement rien. Car ce que l’on attend, d’abord, d’un assureur, c’est qu’il couvre bien et rapidement les dommages subis. Et, sur ce point précis, les résultats de la firme d’outre-Rhin s’avèrent très décevants, particulièrement en ce qui concerne l’assurance multirisque habitation (MRH). En effet, selon les réponses à notre questionnaire, Allianz écope d’une mauvaise note en MRH (, avec 41 % de taux de satisfaction seulement). Et, en assurance auto, elle se révèle médiocre (, avec 55 %). Précisons qu’Allianz nous a répondu : « Ces résultats ne correspondent pas aux avis clients que nous observons sur une base beaucoup plus large avec VoC via eKomi (sur la base de 76 859 avis clients). Allianz est d’ailleurs l’enseigne la mieux notée sur Google dans la catégorie “Assurance” (classement
Élisa Oudin
Grégory Caret
