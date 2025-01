De nombreux calculateurs d’empreinte environnementale, mais surtout d’empreinte carbone existent en ligne. Ces outils permettent de mesurer ses efforts, et de comprendre les conséquences de sa consommation. Mais tout ne repose pas sur les individus, et les politiques publiques comme les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour préserver notre planète.

Sans être végétarien, vous limitez la viande dès que possible. Sans avoir arrêté complètement de prendre l’avion, vous prenez rarement des longs courriers. Mais surtout, vous avez la chance d’habiter en ville, de travailler près de chez vous, et de pouvoir vous déplacer à vélo. En fonction de ces déclarations, l’outil Nos gestes climat (1) estime que vous émettez 5,6 t de CO 2 en moyenne par an. Un peu mieux que la moyenne française, mais très loin de ce qui permettrait de limiter le réchauffement à hauteur des recommandations des scientifiques.