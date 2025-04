10 tonnes par an : c’est ce que pèse un Français moyen en équivalent CO 2 . Et c’est beaucoup trop. Notre mode de vie occidental n’est plus compatible avec une planète viable. Plus nous tarderons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique s’aggravera, alors que nous en subissons déjà les conséquences. Pour espérer limiter la casse, les experts du climat recommandent de réduire notre poids carbone à 2 tonnes par an d’ici 2050.

Pas de panique, il s’agit d’y arriver progressivement ! D’après le cabinet de conseil spécialiste des questions climatiques Carbone 4, le quart de cet effort peut être entrepris grâce à un changement de nos habitudes ‒ les trois quarts restants reposant sur la décarbonation des activités de l’État et des entreprises. De nombreux simulateurs en ligne (1) vous permettront d’avoir une idée globale de votre propre empreinte carbone, étape préalable indispensable pour savoir par où commencer. Chaque geste compte, entend-on souvent. Certes, mais pas au même niveau. Ainsi, réduire la température de chauffage de son logement, arrêter de prendre sa voiture ou se passer de viande est beaucoup plus efficace que de vider la corbeille de ses mails ou d’arrêter de regarder des films en streaming.

Pour autant, tout gramme de CO 2 non relâché dans l’atmosphère est bon à prendre. Dans son livre Peut-on encore manger des bananes ? (2), Mike Berners-Lee, spécialiste de la quantification carbone, énumère une série d’objets, aliments ou pratiques de la vie courante, depuis l’eau du robinet jusqu’aux nouvelles technologies, en passant par une lessive, un bouquet de fleurs, un tapis, une opération chirurgicale ou une nouvelle maison, dont il calcule le poids carbone – de moins de 10 grammes à des milliards de tonnes. Certains exemples sont contre-intuitifs, alors que d’autres postes s’avèrent faciles à réduire drastiquement, moyennant un changement d’habitudes. Nous vous avons donc sélectionné quelques exemples qui vous aideront à agir, en nous appuyant sur cet ouvrage, mais aussi sur diverses autres sources : les bases de données de l’Agence de la transition écologique (Ademe), celles de Carbone 4, etc. Surtout, comme le conseille Mike Berners-Lee, « soyez créatif, et amusez-vous à faire les choses autrement ! »