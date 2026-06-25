À partir du 11 août 2026, le démarchage par téléphone ne sera autorisé qu’à la seule condition que le destinataire ait donné son consentement préalable. Face à ce bouleversement, les professionnels s’organisent.

La fin du démarchage téléphonique n’a jamais été aussi proche. Plus précisément, le démarchage sauvage, celui qui fait que nous sommes appelés plusieurs fois par jour par des téléopérateurs tentant de nous vendre des panneaux photovoltaïques, des fenêtres ou encore des placements financiers, alors que nous n’avons rien demandé.

À partir du 11 août prochain, seules les entreprises auxquelles nous aurons donné notre consentement explicite auront le droit de nous contacter. Il s’agit là de l’application de l’opt-in. Cette mesure historique, pour laquelle Que Choisir Ensemble s’est battue pendant de longues années, devrait enfin porter un coup d’arrêt au har­cèlement quotidien que subissent les Français depuis trop longtemps.

Grand chambardement

En coulisses, les acteurs du secteur se préparent activement à ce grand chamboulement. Tout particulièrement ceux qui pratiquaient encore le cold calling, autrement dit le démarchage en masse sur la base de fichiers de prospects. Et pour cause, c’est cette manière de procéder, extrêmement irritante pour les consommateurs, que cible la mesure qui va entrer en vigueur.

Ces sociétés sont désormais obligées de recueillir le consentement « libre, spécifique, éclairé,