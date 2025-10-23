Les fruits et légumes espagnols vendus à des prix très bas envahissent nos supermarchés. Bios ou non, ils font l’objet de critiques croissantes sur les conditions sociales et écologiques dans lesquelles ils sont produits. À juste titre ? Et la France fait-elle vraiment mieux ? Enquête et reportage dans la province d’Almería, le « potager de l’Europe ».

Au sud, la mer, au nord, les montagnes. Entre les deux, des centaines de kilomètres carrés de serres en plastique. Bienvenue en Almería, le « potager de l’Europe ». De cette province d’Andalousie, région méridionale de l’Espagne, partent chaque jour des milliers de tonnes de tomates, de concombres ou encore de poivrons, qui inondent les supermarchés européens à des prix ultraconcurrentiels.

© imageBROKER.com/SIPA Des villes de la province d’Almería (ici, San Augustín) sont cernées par les plus de 30 000 hectares de serres que compte cette région.

En cette mi-septembre, la chaleur demeure étouffante. Près de 35 °C à l’ombre. Toutefois, pas question de ralentir le travail. Les premiers ouvriers que nous croisons s’affairent, plusieurs mètres au-dessus du sol, à recouvrir le toit d’une serre de bâches en plastique. Ce matériau se dégradant rapidement sous l’effet du soleil et du vent, il doit être régulièrement changé. En théorie, ce plastique est envoyé au recyclage. Mais quelques minutes en voiture à travers l’interminable lacis de serres