Pour venir à bout de douleurs du dos, les produits vendus en pharmacie ne font pas de miracle, mais ils peuvent favoriser le retour à la mobilité.

Un épisode de lombalgie dure en général trois à quatre jours, et parfois entre une et deux semaines. Dans 80 à 90 % des cas, au bout de trois mois, le mal de dos s’est complètement estompé. « C’est comme une grippe : ça arrive à tout le monde, et ça finit par passer », soutient Marie Miller, kinésithérapeute. Plus ou moins rapidement, quoi que l’on fasse… Toutefois, même sur quelques jours, la douleur peut être difficile à supporter. Il faut alors trouver le moyen de la soulager sans s’arrêter de vivre. C’est d’autant moins simple que, pour beaucoup, une atteinte du dos est vécue comme grave.

Pas de solution miracle

« En raison de la peur que suscite cette pathologie, un grand nombre d’injonctions circulent sur ce qu’il faut faire ou non, et comment le faire », constate Marie Miller. Or, le plus important est de dédra­matiser, puis de gérer la crise avec pragmatisme. Le lumbago (bas du dos), la cervicalgie (nuque) ou les dorsalgies (milieu du dos) résultent d’une contraction musculaire permettant de nous protéger de ce que le cerveau a identifié comme étant un danger pour la colonne vertébrale. Les activités inhabituelles sont un terreau idéal : porter des cartons lors d’un déménagement, dévaler six jours d’affilée des pistes de ski sans préparation, rester assis plusieurs heures par jour alors que l’on a