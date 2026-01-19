Satisfaction Complémentaires santé

Mutuelles, assureurs ou instituts de prévoyance, les complémentaires santé sont très nombreuses sur le marché. Face à des cotisations qui se sont envolées ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à comparer leur contrat. Et les résultats de notre enquête de satisfaction montrent que toutes les complémentaires ne se valent pas.

PRO BTP

PRO BTP
15,7/20
Satisfaction globale

Unéo

Unéo
15,6/20
Satisfaction globale

MIE

MIE
15,6/20
Satisfaction globale

MGC

MGC
15,3/20
Satisfaction globale

Allianz

Allianz
14,8/20
Satisfaction globale

MNH

MNH
14,4/20
Satisfaction globale

Apicil

Apicil
14,4/20
Satisfaction globale

Maaf

Maaf
14,2/20
Satisfaction globale

Macif

Macif
14,1/20
Satisfaction globale

Axa

Axa
14,0/20
Satisfaction globale

Groupama

Groupama
13,7/20
Satisfaction globale

MNT

MNT
13,3/20
Satisfaction globale

Matmut

Matmut
13,2/20
Satisfaction globale

MGEN

MGEN
13,0/20
Satisfaction globale
