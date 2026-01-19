Satisfaction Complémentaires santé

Mutuelles, assureurs ou instituts de prévoyance, les complémentaires santé sont très nombreuses sur le marché. Face à des cotisations qui se sont envolées ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à
Mutuelles, assureurs ou instituts de prévoyance, les complémentaires santé sont très nombreuses sur le marché. Face à des cotisations qui se sont envolées ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à comparer leur contrat. Et les résultats de notre enquête de satisfaction montrent que toutes les complémentaires ne se valent pas.
La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir
Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus