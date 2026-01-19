COMMENT NOUS TESTONS

Notre enquête satisfaction s’est déroulée en ligne du 27 novembre au 4 décembre 2025. Au total, 4 611 personnes y ont répondu.

Les répondants ont été invités à indiquer leur satisfaction globale concernant leur complémentaire santé. Ils ont également exprimé leur niveau de satisfaction sur les 5 critères suivants : le rapport qualité/prix, le montant des remboursements, la clarté des informations concernant les remboursements et le montant de la cotisation, la rapidité des remboursements, et enfin la qualité du service client.

Seules les complémentaires santé pour lesquelles plus de 50 évaluations ont été reçues sont présentées dans cette enquête.

