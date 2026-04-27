Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) a récolté les témoignages de plus de 4 000 personnes. Résultat, pour plus de 98 % d’entre elles, le gel des cotisations imposé par la loi pour 2026 n’a pas été respecté.

L’essentiel Fin 2025, le député Jérôme Guedj a introduit dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 une disposition interdisant aux complémentaires santé d’augmenter leurs cotisations cette année.

Notre appel à témoignages réalisé au 1 er trimestre montre que la quasi-totalité des assureurs et mutuelles est passée outre la loi, au mépris de l’intérêt de leurs adhérents.

trimestre montre que la quasi-totalité des assureurs et mutuelles est passée outre la loi, au mépris de l’intérêt de leurs adhérents. Une petite minorité a tout de même entendu l’interpellation de leurs assurés, montrant qu’un compromis était possible.

Voilà quatre mois que les complémentaires santé devraient avoir gelé leurs tarifs pour 2026, et quatre mois qu’elles font comme si de rien n’était, ignorant délibérément l’article 13 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS), qui leur interdit d’augmenter leurs cotisations cette année.

Les réponses à notre appel à témoignages montrent l’ampleur des dégâts. Une écrasante majorité des répondants a dû à faire face à une augmentation, en moyenne de 106 €, et très peu d’entre eux ont réussi à faire valoir leurs droits auprès de leur complémentaire. Ils ne sont que 8,3 % à avoir obtenu un geste, ce qui prouve bien qu’il était possible de faire un effort ! D’autant que les mutuelles appliquent des hausses continues depuis de longues années : nous avons calculé +25 % entre 2022 et 2025.

Résiliation possible à tout moment

Au plan politique, le dossier est au point mort. Les complémentaires santé se gardent bien du moindre bougé, en dépit de l’agacement légitime de leurs adhérents. Le gouvernement, de son côté, dit attendre l’avis du Conseil d’État.

Les assurés, eux, ont la possibilité de changer de complémentaire si la hausse de cotisation est décidément trop élevée. La résiliation du contrat en cours est possible à n’importe quel moment après un an d’adhésion. Nous éditons aussi un comparateur qui peut aider à trouver une nouvelle mutuelle plus adaptée. Notre enquête de satisfaction, récemment publiée, donne aussi une idée des complémentaires les plus appréciées à l’usage.

La démarche est cependant à engager avec prudence, car les offres ne sont pas faciles à décrypter et à comparer. Il y a aussi des limites à prendre en compte : passé un certain âge, les contrats ne sont parfois plus accessibles. Il y a, en outre, des délais de carence, par exemple trois mois d’adhésion avant de pouvoir se faire rembourser des soins dentaires lourds. Ces points doivent être regardés avec attention, notre guide consacré aux complémentaires santé liste les critères à prendre en compte avant de souscrire un contrat.