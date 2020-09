Erreur technique Compteur inversé, arrivée reportée

Son déménagement est imminent. Monsieur E. souscrit donc un abonnement auprès du fournisseur d’électricité Engie pour son nouveau logement. Son contrat est activé à distance par un technicien de chez Enedis (le gestionnaire du réseau). Hélas, à cause d’une inversion de compteur de la part de la société, une puissance de 1 KvA est délivrée au lieu de 6 KvA. Un débit si faible qu’il empêche Monsieur E. de s’installer. Ce dernier fait une réclamation auprès d’Engie, qui programme une intervention d’Enedis. Celle-ci n’aura jamais lieu. Après trois mois d’attente et de multiples relances, la ligne est enfin rétablie et le consommateur peut emménager. Sauf que durant ce temps, il a dû payer un double loyer (celui de l’ancien appartement où il est resté, et celui du nouveau, inhabitable). Conseillé par l’UFC-Que Choisir d’Argenteuil-Cergy, il demande réparation à Engie, qui refuse. L’opérateur ignore même les recommandations du Médiateur de l’énergie, qui donne raison au client. L’affaire va en justice ; le fournisseur d’électricité sera condamné à verser 2 370 € de dommages et intérêts (préjudice financier) et 800 € en réparation du préjudice moral.