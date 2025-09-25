par Elsa Casalegno, Laurent Baubeste
Aspirateurs balaisRappels massifs chez Rowenta
Deux références d’aspirateurs balais de la marque Rowenta (groupe SEB), l’X Force Flex 14.60 et l’X Force Flex 15.60, font l’objet, depuis le 18 septembre, d’un retrait-rappel volontaire de la part du fabricant « pour des raisons de sécurité ». Le motif invoqué est un risque d’incendie de la batterie en raison d’un « défaut d’un composant du pack batterie ».
« Risques encourus : incendie, brûlures. » L’alerte du constructeur est claire, et justifie le conseil de ne plus utiliser les aspirateurs balais concernés par ce rappel. Et elle est à prendre d’autant plus au sérieux que l’incendie provoqué par une batterie de type lithium-ion est très difficile à maîtriser, et nécessite un extincteur spécifique.
Que faire si vous possédez un aspirateur balai Rowenta X Force Flex ? Tout d’abord, vérifiez si vous êtes concerné : les appareils défectueux ont été commercialisés entre le 1er septembre 2021 et le 15 septembre 2025, par de nombreuses enseignes d’électroménager et des sites de vente en ligne dans toute la France : Fnac Darty, Boulanger, But, Conforama, Amazon, Électro Dépôt, Cdiscount, Carrefour, Ubaldi, Vente privée, Cafom, Ravate Distri, Somaquin, La Compagnie commerciale, SCIN, Showroomprivé, Galeries Molé, La Redoute, L Laugier SAS, MDA, Digeq SA.
Si vous êtes concerné, rapportez l’appareil pour qu’il soit réparé. Vous avez jusqu’au 28 février 2026 pour le faire. Et d’ici là, rassurez-vous, l’aspirateur ne s’enflammera pas tout à coup dans le placard, le risque d’incendie ou de dégagement de fumée étant susceptible de se produire « exclusivement durant l’usage du produit ».
La référence des aspirateurs balais est indiquée sur le corps de l’appareil, une fois la batterie enlevée :
Ci-dessous la liste exhaustive des deux modèles X Force Flex 14.60 et X Force Flex 15.60 ainsi que toutes leurs déclinaisons (soit 76 produits au total, pas tous vendus en France). Un numéro de contact est à disposition, si besoin, au 09 74 50 36 23.
La liste des modèles rappelés
|Code commercial
|Description CMMF EN
|GTIN (EAN/UPC) ST
|RH9989WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616005228
|RH9958WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616004573
|RH9959WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616004580
|RH9990WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616004597
|TY9989WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616009172
|TY9990WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616009165
|TY9958WO
|HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60
|3221616009189
|RH99F1WORO
|RH99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL + AQU
|4210101977026
|RH99A1
|ROWENTA X-FORCE FLEX 15.60 AQUA RH99A1
|4210101977132
|RH99C0WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|3221616059832
|RH99A9WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3221616060449
|RH995A1
|ROWENTA X-FORCE FLEX 14.60 AQUA RH995A1
|4210101977156
|RH99A1U1
|X-FORCE 14.60 AUTO ANIMAL
|0886534000507
|RH9958WA
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3221616004573
|TY99F1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3221616034938
|TY99C0WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|3221616059931
|RH99F1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3221616034303
|RH99F1.ETM
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3221616034303
|TY99A8WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3221616059917
|TY99F1HO
|X-FORCE FLEX 15.60 AUTO ANIMAL
|3221616062931
|RH9959WOR
|REFURBIS BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX 14.
|3700342453614
|RH99C1U1
|X-FORCE 14.60 AUTO AQUA
|3221616059696
|RH99F1.CASHBACK
|X-FORCE 15.60 CASHBACK EURONICS
|3221616034303
|RH9958WAR
|REFURBISHED X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANI
|3700342465662
|RH99A9WOR
|REFURBISHED X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANI
|3700342465679
|TY99G1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 AQUA
|3221616094895
|RH99G2WO
|CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI
|3221616094901
|RH9990WOR
|REFURBISHED BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX
|3700342465310
|RH9989WOR
|REFURBISHED X-FORCE FLEX PRO
|3700342469936
|RH99F1WOR
|REFURBISHED X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3700342465419
|RH99C3WO
|CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI
|3221616104952
|RH99G1WO
|X-FORCE FLEX 15.60 AQUA
|3221616095212
|YY5173FE
|BUNDLE ASPIRATEUR BALAI SANS FIL X-FORCE
|3700342471168
|EO99F1NO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3221616087972
|RH995A2CE
|X-FORCEFLEX 14.60 AUTOAQUA 4V1 200AW_CE
|4210101978108
|RH99A2U1
|XFORCE FLEX 14.60 ANIMAL RH99A2U1
|0886534000545
|RH99F2U1
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL RH99F2U1
|0886534000552
|YY5152FE
|ASPIRATEUR BALAI X-FORCE FLEX 14.60 AUTO
|3700342470703
|RH9958WOR
|REFURBISHED BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX
|3700342459418
|RH99B1
|CE X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|4210101979976
|RH99F3WO
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3221616133044
|RH99F2QD
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|0886534000552
|TY99F2GO
|VERSATILE X-FORCE 15.60 ANIMAL
|3221616119857
|TY99IH720
|TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 + IH720870
|3221616059931
|RH99A9.GZG
|X-FORCE FLEX 14.60 ANIMAL GZG
|3221616060449
|RH99A9.50CB
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL CB
|3221616060449
|RH99C0.50CB
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO CB
|3221616059832
|RH99C3.50CB
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO DOCKING CB
|4210101565988
|RH99F1.50CB
|XFORCE FLEX 15.60 CB
|3221616034303
|RH99C0WOR
|REFURBISHED RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60
|3700342481839
|TY99C0HO
|HANDSTICK X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|3221616119116
|TY99F2G1
|X-FORCE FLEX 15.60 AQUA BNDL
|5015962012508
|YY5493FE
|X-FORCE FLEX AUTO 14.60 ANIMAL
|3700342479218
|XFORCE15.6MOP
|X-FORCE 15.6 + MOP HEAD
|7501108339281
|TY99A2GO
|VERSATILE X-FORCE 14.60 ANIMAL CARE
|3221616119819
|YY5508FE
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA
|3700342479508
|TY99G27319
|TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60+G2731922 DAI
|3221616059931
|RH99G3WO
|X FORCE FLEX 15.60 AQUA
|3221616140875
|TY99G3WO
|X FORCE FLEX 15.60 AQUA
|3221616140882
|YY5590FE
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO
|3700342480863
|YY5513FE
|X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3700342479638
|RH9959ES
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3221616004580
|RH9958WA
|X FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3221616004573
|RH99F2U1FC
|ROWENTA X-FORCE 15.60 FULL COLOR
|7501108341369
|RH9958.50CB
|X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL CB
|4210101566077
|RH99F1WO-RA
|REFURB X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3700342491531
|RH99B8WO
|X-FORCE FLEX 14.60 ALLERGY
|3221616147546
|RH99A2U1FC
|ROWENTA X-FORCE 14.60 FULL COLOR
|7501108340621
|RH9959WO-RA
|REFURB HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 1
|3700342491913
|RH9958WA-RA
|REFURB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3700342491968
|RH99C3WO
|X-FORCE FLEX 14.60 AQUA AUTO AMZ DI
|3221616104952
|RH99C0WO-RA
|REFURB RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO
|3700342492576
|RH99A9WO-RA
|REFURB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL
|3700342491562
|YY5640FE
|X-FORCE FLEX 14.60
|3700342483376
|RH9958WO-RA
|REFURB HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 1
|3700342492873
|RH99F3WOR
|REFURBISHED X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL
|3700342442342
