Deux références d’aspirateurs balais de la marque Rowenta (groupe SEB), l’X Force Flex 14.60 et l’X Force Flex 15.60, font l’objet, depuis le 18 septembre, d’un retrait-rappel volontaire de la part du fabricant « pour des raisons de sécurité » . Le motif invoqué est un risque d’incendie de la batterie en raison d’un « défaut d’un composant du pack batterie » .

« Risques encourus : incendie, brûlures. » L’alerte du constructeur est claire, et justifie le conseil de ne plus utiliser les aspirateurs balais concernés par ce rappel. Et elle est à prendre d’autant plus au sérieux que l’incendie provoqué par une batterie de type lithium-ion est très difficile à maîtriser, et nécessite un extincteur spécifique.

Que faire si vous possédez un aspirateur balai Rowenta X Force Flex ? Tout d’abord, vérifiez si vous êtes concerné : les appareils défectueux ont été commercialisés entre le 1er septembre 2021 et le 15 septembre 2025, par de nombreuses enseignes d’électroménager et des sites de vente en ligne dans toute la France : Fnac Darty, Boulanger, But, Conforama, Amazon, Électro Dépôt, Cdiscount, Carrefour, Ubaldi, Vente privée, Cafom, Ravate Distri, Somaquin, La Compagnie commerciale, SCIN, Showroomprivé, Galeries Molé, La Redoute, L Laugier SAS, MDA, Digeq SA.

Si vous êtes concerné, rapportez l’appareil pour qu’il soit réparé. Vous avez jusqu’au 28 février 2026 pour le faire. Et d’ici là, rassurez-vous, l’aspirateur ne s’enflammera pas tout à coup dans le placard, le risque d’incendie ou de dégagement de fumée étant susceptible de se produire « exclusivement durant l’usage du produit ».

La référence des aspirateurs balais est indiquée sur le corps de l’appareil, une fois la batterie enlevée :

© Rowenta

Ci-dessous la liste exhaustive des deux modèles X Force Flex 14.60 et X Force Flex 15.60 ainsi que toutes leurs déclinaisons (soit 76 produits au total, pas tous vendus en France). Un numéro de contact est à disposition, si besoin, au 09 74 50 36 23.

