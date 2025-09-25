ACTUALITÉ

© Rowenta

Deux références d’aspirateurs balais de la marque Rowenta (groupe SEB), l’X Force Flex 14.60 et l’X Force Flex 15.60, font l’objet, depuis le 18 septembre, d’un retrait-rappel volontaire de la part du fabricant « pour des raisons de sécurité ». Le motif invoqué est un risque d’incendie de la batterie en raison d’un « défaut d’un composant du pack batterie ».

« Risques encourus : incendie, brûlures. » L’alerte du constructeur est claire, et justifie le conseil de ne plus utiliser les aspirateurs balais concernés par ce rappel. Et elle est à prendre d’autant plus au sérieux que l’incendie provoqué par une batterie de type lithium-ion est très difficile à maîtriser, et nécessite un extincteur spécifique.

Que faire si vous possédez un aspirateur balai Rowenta X Force Flex ? Tout d’abord, vérifiez si vous êtes concerné : les appareils défectueux ont été commercialisés entre le 1er septembre 2021 et le 15 septembre 2025, par de nombreuses enseignes d’électroménager et des sites de vente en ligne dans toute la France : Fnac Darty, Boulanger, But, Conforama, Amazon, Électro Dépôt, Cdiscount, Carrefour, Ubaldi, Vente privée, Cafom, Ravate Distri, Somaquin, La Compagnie commerciale, SCIN, Showroomprivé, Galeries Molé, La Redoute, L Laugier SAS, MDA, Digeq SA.

Si vous êtes concerné, rapportez l’appareil pour qu’il soit réparé. Vous avez jusqu’au 28 février 2026 pour le faire. Et d’ici là, rassurez-vous, l’aspirateur ne s’enflammera pas tout à coup dans le placard, le risque d’incendie ou de dégagement de fumée étant susceptible de se produire « exclusivement durant l’usage du produit ».

La référence des aspirateurs balais est indiquée sur le corps de l’appareil, une fois la batterie enlevée :

Ci-dessous la liste exhaustive des deux modèles X Force Flex 14.60 et X Force Flex 15.60 ainsi que toutes leurs déclinaisons (soit 76 produits au total, pas tous vendus en France). Un numéro de contact est à disposition, si besoin, au 09 74 50 36 23.

La liste des modèles rappelés

Code commercial Description CMMF EN GTIN (EAN/UPC) ST
RH9989WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616005228
RH9958WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616004573
RH9959WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616004580
RH9990WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616004597
TY9989WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616009172
TY9990WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616009165
TY9958WO HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 14.60 3221616009189
RH99F1WORO RH99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL + AQU 4210101977026
RH99A1 ROWENTA X-FORCE FLEX 15.60 AQUA RH99A1 4210101977132
RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA 3221616059832
RH99A9WO X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANIMAL 3221616060449
RH995A1 ROWENTA X-FORCE FLEX 14.60 AQUA RH995A1 4210101977156
RH99A1U1 X-FORCE 14.60 AUTO ANIMAL 0886534000507
RH9958WA X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANIMAL 3221616004573
TY99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3221616034938
TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA 3221616059931
RH99F1WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3221616034303
RH99F1.ETM X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3221616034303
TY99A8WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL 3221616059917
TY99F1HO X-FORCE FLEX 15.60 AUTO ANIMAL 3221616062931
RH9959WOR REFURBIS BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX 14. 3700342453614
RH99C1U1 X-FORCE 14.60 AUTO AQUA 3221616059696
RH99F1.CASHBACK X-FORCE 15.60 CASHBACK EURONICS 3221616034303
RH9958WAR REFURBISHED X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANI 3700342465662
RH99A9WOR REFURBISHED X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANI 3700342465679
TY99G1WO X-FORCE FLEX 15.60 AQUA 3221616094895
RH99G2WO CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI 3221616094901
RH9990WOR REFURBISHED BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX 3700342465310
RH9989WOR REFURBISHED X-FORCE FLEX PRO 3700342469936
RH99F1WOR REFURBISHED X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3700342465419
RH99C3WO CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE HANDSTI 3221616104952
RH99G1WO X-FORCE FLEX 15.60 AQUA 3221616095212
YY5173FE BUNDLE ASPIRATEUR BALAI SANS FIL X-FORCE 3700342471168
EO99F1NO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3221616087972
RH995A2CE X-FORCEFLEX 14.60 AUTOAQUA 4V1 200AW_CE 4210101978108
RH99A2U1 XFORCE FLEX 14.60 ANIMAL  RH99A2U1 0886534000545
RH99F2U1 X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL RH99F2U1 0886534000552
YY5152FE ASPIRATEUR BALAI X-FORCE FLEX 14.60 AUTO 3700342470703
RH9958WOR REFURBISHED BALAI SANS FIL X-FORCE FLEX 3700342459418
RH99B1 CE X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 4210101979976
RH99F3WO X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3221616133044
RH99F2QD X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 0886534000552
TY99F2GO VERSATILE X-FORCE 15.60 ANIMAL 3221616119857
TY99IH720 TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 + IH720870 3221616059931
RH99A9.GZG X-FORCE FLEX 14.60 ANIMAL GZG 3221616060449
RH99A9.50CB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL CB 3221616060449
RH99C0.50CB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO CB 3221616059832
RH99C3.50CB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO DOCKING CB 4210101565988
RH99F1.50CB XFORCE FLEX 15.60 CB 3221616034303
RH99C0WOR REFURBISHED RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 3700342481839
TY99C0HO HANDSTICK X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA 3221616119116
TY99F2G1 X-FORCE FLEX 15.60 AQUA BNDL 5015962012508
YY5493FE X-FORCE FLEX AUTO 14.60 ANIMAL 3700342479218
XFORCE15.6MOP X-FORCE 15.6 + MOP HEAD 7501108339281
TY99A2GO VERSATILE X-FORCE 14.60 ANIMAL CARE 3221616119819
YY5508FE X-FORCE FLEX 14.60 AUTO AQUA 3700342479508
TY99G27319 TY99C0WO X-FORCE FLEX 14.60+G2731922 DAI 3221616059931
RH99G3WO X FORCE FLEX 15.60 AQUA 3221616140875
TY99G3WO X FORCE FLEX 15.60 AQUA 3221616140882
YY5590FE X-FORCE FLEX 14.60 AUTO 3700342480863
YY5513FE X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3700342479638
RH9959ES X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANIMAL 3221616004580
RH9958WA X FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL 3221616004573
RH99F2U1FC ROWENTA X-FORCE 15.60 FULL COLOR 7501108341369
RH9958.50CB X-FORCE FLEX 14.60 AUTO ANIMAL CB 4210101566077
RH99F1WO-RA REFURB X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3700342491531
RH99B8WO X-FORCE FLEX 14.60 ALLERGY 3221616147546
RH99A2U1FC ROWENTA X-FORCE 14.60 FULL COLOR 7501108340621
RH9959WO-RA REFURB HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 1 3700342491913
RH9958WA-RA REFURB X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANIMAL 3700342491968
RH99C3WO X-FORCE FLEX 14.60 AQUA AUTO AMZ DI 3221616104952
RH99C0WO-RA REFURB RH99C0WO X-FORCE FLEX 14.60 AUTO 3700342492576
RH99A9WO-RA REFURB X-FORCE FLEX 14.60  AUTO ANIMAL 3700342491562
YY5640FE X-FORCE FLEX 14.60 3700342483376
RH9958WO-RA REFURB HANDSTICK CORDLESS X-FORCE FLEX 1 3700342492873
RH99F3WOR REFURBISHED  X-FORCE FLEX 15.60 ANIMAL 3700342442342
