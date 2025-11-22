La société qui fabrique, entre autres, les aspirateurs robots Roomba est au bord de la faillite. Attention, si elle venait à disparaître, les fonctionnalités des appareils seraient très limitées.

Sur le site de la marque phare d’aspirateurs robots, les offres Black Friday sont alléchantes, avec des prix des différents Roomba presque divisés par deux. Mais il est certainement urgent de résister à la tentation. En effet, la société américaine iRobot, qui a lancé la première version du Roomba en 2002, est au bord de la cessation de paiement. Dans son dernier rapport financier, en novembre, elle avertit qu’en l’absence de nouveau financement, elle sera contrainte de « cesser significativement ou totalement ses opérations » et de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

© iRobot Les offres Black Friday sur le site d’iRobot.

Si l’entreprise venait à être liquidée, quel serait l’impact pour les utilisateurs des différentes versions du Roomba ? Les modes de fonctionnement manuel, activables directement depuis le robot, devraient continuer à fonctionner. Mais les aspirateurs robots, quelle que soit leur marque, dépendent de plus en plus de l’application qui les pilote, généralement par wi-fi. De nombreuses fonctionnalités, comme le nettoyage localisé à certaines pièces ou la programmation de séquences de nettoyage régulières, sont seulement activables depuis l’application.

Un robot rapidement inutilisable

Si une marque comme iRobot venait à disparaître, il est très probable que, dans un premier temps, faute de maintenance de l’application de la marque, les bugs se multiplient rapidement. Dans un second temps, la sécurité de l’application ne serait plus assurée, ce qui pourrait augmenter les risques de piratage. Dans le cas le plus extrême, l’application cesserait totalement de fonctionner, à l’image de l’application VanMoof, qui a un temps paralysé les vélos électriques de la marque suite à sa faillite.

Enfin, l’approvisionnement en consommables (rouleaux extracteurs, brossettes latérales, sacs à poussière, lingettes, filtres, etc.) ou pièces de rechange spécifiques à la marque pourrait être suspendu. Bref, très rapidement, il vous faudra rechercher des sources d’approvisionnement alternatives au fabricant. Voire trouver comment recycler un aspirateur robot devenu inutile.

Tant que le sort du constructeur n’est pas fixé, mieux vaut reporter son achat, le temps que l’horizon s’éclaircisse. Notre test d’aspirateurs robots comprend de nombreuses marques (Rowenta, Roborock, Samsung, Ecovacs, Dreame), même si iRobot est la plus représentée.