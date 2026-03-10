Les nettoyeurs de sol (souvent appelés aspirateurs laveurs ou balais laveurs) connaissent un fort succès depuis quelques années grâce à une promesse simple : aspirer et laver les sols en un seul passage. Il serait donc possible de remplacer le traditionnel combo aspirateur et serpillère ? Pas si sûr… Dans ce test de mars 2026, nous avons mis face à face les nouveautés des leaders de l’entretien du sol Dyson, Rowenta ou Electrolux et celle des concurrents Dreame, Roborock et Tineco. Le discours marketing des fabricants est mis à rude épreuve.

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 11 nouveaux nettoyeurs de sol sans fil évalués, à un ou deux rouleaux, et des fabricants capables du meilleur comme du pire.

11 nouveaux nettoyeurs de sol sans fil évalués, à un ou deux rouleaux, et des fabricants capables du meilleur comme du pire. Le piège de l’aspiration : Ils sont souvent désignés comme des « aspirateurs laveurs », mais… les nettoyeurs n’aspirent pas, ou alors mal. Leur principale fonction est de laver les sols durs, à l’eau froide le plus souvent.

: Ils sont souvent désignés comme des « aspirateurs laveurs », mais… les nettoyeurs n’aspirent pas, ou alors mal. Leur principale fonction est de laver les sols durs, à l’eau froide le plus souvent. Alerte Nettoyage : L’efficacité de lavage d’un nettoyeur de sol est limitée : il ne vient pas à bout des taches tenaces. Son action s’apparente davantage à un dépoussiérage humide.

L’efficacité de lavage d’un nettoyeur de sol est limitée : il ne vient pas à bout des taches tenaces. Son action s’apparente davantage à un dépoussiérage humide. Verdict : Ils sont censés nettoyer, mais on ne peut pas dire que les résultats de nos tests soient brillants. Le meilleur modèle de notre sélection atteint péniblement 12,2/20 et le plus mauvais facilement 6,4/20. De piètres notes.

​​​Quels nouveaux nettoyeurs de sol avons-nous testés ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Les leaders de l’entretien des sols Karcher, Electrolux, Hoover et Rowenta sont représentés, avec des modèles comme le Karcher FCV 4 Extra + 1.056-134.0 , l’Electrolux Wet&Dry 800 EW81U3DB ou le Rowenta X-Clean 7 GZ5736E0 .

sont représentés, avec des modèles comme le , ou le . Les challengers sortent les griffes. Vous serez surpris par les résultats du Dreame H15 Pro Heat, du Shark Hydrovac WD210EU et du Roborock F25.

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Performances : Pour évaluer la capacité de ces nettoyeurs à enlever les taches sur sols durs , nous utilisons des salissures de boue, de café, de moutarde, de confiture ou encore de tartre. L’accessoire dédié aux sols durs est mis en place et déplacé à une vitesse définie sur la zone préalablement salie. Quand ils sont supposés enlever les taches sur tapis et moquettes , un tapis est sali (de manière reproductible en utilisant un mélange à base de noir de carbone ) puis nettoyé avec les accessoires appropriés.

Pour évaluer la capacité de ces nettoyeurs , nous utilisons des de boue, de café, de moutarde, de confiture ou encore de tartre. L’accessoire dédié aux sols durs est mis en place et déplacé à une vitesse définie sur la zone préalablement salie. Quand ils sont supposés enlever les taches , un tapis est sali (de manière reproductible en utilisant un ) puis nettoyé avec les accessoires appropriés. Autonomie : Nous mesurons la durée de fonctionnement , mais aussi le temps nécessaire pour charger la batterie .

Nous mesurons la , mais aussi le temps nécessaire pour . Utilisation et entretien : Rien n'est laissé au hasard. Notre panel d’experts évalue la difficulté de mise en route et la prise en main de l’appareil. Ils jugent aussi l’entretien du nettoyeur : vidange des 2 réservoirs (un pour l’eau propre et le détergent le cas échéant, un pour l’eau sale), nettoyage des rouleaux ou des patins, des filtres… C’est long et pénible !

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les nettoyeurs de sol avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les nettoyeurs de sol avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation de nos propres équipements en laboratoire pour des mesures physiques indiscutables.

Utilisation de nos propres équipements en laboratoire pour des mesures physiques indiscutables. 100 % Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Pratique, mais pas magique ! Les nettoyeurs de sol rencontrent du succès et c’est normal : leur promesse de faciliter la vie côté ménage est alléchante. Mais n’en espérons pas trop. Un nettoyeur de sol, fût-il dénommé « aspirateur laveur », ne remplacera jamais un aspirateur. Il est adapté au petit coup de propre quotidien, pas au nettoyage de printemps ! Un conseil : consultez notre test comparatif pour ne pas acheter un modèle qui vous décevra à coup sûr.

Vos questions sur le test Nettoyeur de sol

Un nettoyeur de sol peut-il remplacer un aspirateur ? Non ! Sur ces appareils, l’aspiration a deux buts précis : assécher les sols et entretenir les rouleaux. Il ne s’agit donc pas d’engins 2-en-1 à la fois aspirateurs et laveurs de sol, même si les fabricants et les enseignes entretiennent la confusion.

Quels sont les inconvénients des nettoyeurs de sol sans fil ? Leur autonomie est limitée à quelques dizaines de minutes et le temps de charge est bien plus long. Et la batterie doit un jour ou l’autre être remplacée. Certaines sont amovibles et peuvent être changées par l’utilisateur ; pour les autres, il faut passer par le SAV et payer la main-d’œuvre en plus du coût de la batterie.

Quels sont les coûts d’utilisation d’un nettoyeur de sol ? Rouleau, filtres, détergent… ces consommables doivent être renouvelés régulièrement. Or, ils sont spécifiques à chaque fabricant, y compris les produits de nettoyage. Un rouleau peut coûter jusqu’à 45 € tous les 3 à 6 mois. Le détergent aussi coûte une fortune, jusqu’à 50 € le litre.

