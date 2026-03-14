Cet appareil est destiné à laver les sols à l’eau. Or, outre un prix d’achat relativement élevé, le coût des consommables indispensables (rouleaux, filtres et détergents) s’avère, lui aussi, important.

L’essentiel Les consommables (rouleaux, filtres, détergents) d’un nettoyeur de sol sont à renouveler régulièrement.

Ils sont en général spécifiques à chaque marque.

Leur prix peut être élevé.

Rouleaux, filtres, détergents : tous ces consommables, indispensables au fonctionnement d’un nettoyeur de sol, sont à renouveler ou à acheter régulièrement. Or, dans la plupart des cas, ils ne sont pas universels, mais spécifiques à chaque fabricant, y compris les produits de nettoyage. Les marques ne résistent donc pas à la tentation de les facturer cher…

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Vérifiez les prix avant l’achat

Certains fabricants exagèrent carrément. Ainsi, pour le nettoyeur de sols Dreame H15 Pro Heat de notre test, le prix du rouleau grimpe à 45 € pièce. C’est d’autant plus cher que le constructeur conseille de le remplacer fréquemment (tous les 3 à 6 mois). Le produit nettoyant est, lui aussi, onéreux, à 25 € le bidon de 500 ml, soit 50 € le litre !

D’autres marques sont plus raisonnables, comme Hoover, avec son détergent à moins de 12 € le litre et le rouleau à une quinzaine d’euros, ou encore Bissell et ses produits de nettoyage vendus une quinzaine d’euros.

Le moins cher parmi les produits testés est le Rowenta X-Clean 7 GZ5736E0 : pas de détergent nécessaire et un rouleau à seulement 11 €. Attention, ce n’est pas valable pour toutes les références de la marque, puisque dans la même série, le Rowenta X-Clean 4 GZ5035W0 impose un kit à 37 €, même s’il contient de nombreux accessoires dont 2 rouleaux.

Selon les conseils des fabricants (dosage du produit nettoyant dans l’eau, fréquence de changement des rouleaux), faites un rapide calcul des coûts de fonctionnement.

Ne tentez pas d’autre détergent

Pour autant, nous déconseillons d’utiliser n’importe quel produit de nettoyage du commerce, car le détergent d’un nettoyeur de sol doit répondre à des conditions d’utilisation précises : il ne doit pas mousser, ni laisser de marques sur les sols, et son pH doit se situer dans une plage supportée par les différents composants de l’appareil, dont seul le constructeur a connaissance.

Assurez-vous de la disponibilité des rouleaux et des filtres

Un rapide coup d’œil aux sites de vente à distance permet de vérifier la disponibilité de ces accessoires au fil de l’eau.

Vérifiez aussi auprès de la marque qu’ils resteront disponibles tout au long de la durée de vie de l’appareil. La durée de disponibilité des pièces détachées, généralement annoncée par les distributeurs, est un indicateur.