Cette année encore, nous n’affichons pas un, mais deux tableaux concernant les rendements 2025 de l’assurance vie : les monosupports et les multisupports. En effet, la tendance lourde de proposer de moins en moins de contrats d’assurance vie euros monosupports, c’est-à-dire sécurisés à 100 %, se poursuit.

L'essentiel Glissement vers le multisupport Les assureurs incitent de plus en plus les épargnants à délaisser les fonds 100 % sécurisés (monosupports) au profit de contrats multisupports, transférant ainsi le risque financier sur le client en échange d'un rendement boosté.

Manque de transparence Nombre d'assureurs manquent de transparence concernant les taux réels de leurs fonds, rendant l'information complexe à trouver pour l'épargnant.

Performance réelle positive Avec un rendement moyen de 2,60 % face à une inflation de 1 %, l'assurance vie reste attractive. Certains contrats monosupports surpassent même la performance de contrats multisupports, sans en présenter les risques.

En prêtant attention à la présentation des contrats d’assurance vie, on y trouve de plus en plus la petite phrase suivante : « Un nouveau dispositif permet d’obtenir un rendement supplémentaire lorsque votre contrat atteint un certain niveau d’unités de compte. » Plus ou moins subrepticement, les assureurs cherchent ainsi à faire glisser les contrats monosupports de leurs clients vers des contrats multisupports.

Ces derniers possèdent une partie investie en unités de compte (UC) ‒ actions ou dérivés ‒ plus risquées que les placements se cantonnant aux obligations en euros. Il s’agit, pour les professionnels, de mettre fin au 100 % garanti afin de transférer le risque sur les épargnants. En contrepartie, le rendement est boosté.

Problème, les clients sont loin d’être toujours avertis correctement de ce transfert de risque. Et sur ce chapitre, les mutuelles ne font pas mieux, voire moins bien que les compagnies privées. Impossible, par exemple, sur le site de la Maif, de comprendre quel est le taux du contrat « Assurance vie Responsable et solidaire » (ARS) lorsqu’il est 100 % euros. On peut faire plus « responsable » pour informer ses clients !

1,5 point de plus que l’inflation

Sur le plan des résultats, les chiffres sont assez proches de ceux de l’année dernière. Pour les contrats monosupports sécurisés, les taux varient en moyenne autour de 2,60 %. Avec une inflation actuellement stabilisée autour de 1 %, le contrat d’assurance vie permet de ne pas voir son épargne se dévaloriser, avec même un bonus autour de 1,5 point. L’assurance vie confirme en tout cas son attractivité face au livret A, dont le taux a été abaissé à 1 %.

À noter, le très bon score du contrat de la mutuelle Ampli qui atteint 3,75 %. Bien qu’il s’agisse d’un contrat 100 % sécurisé, le rendement est meilleur que bien des contrats partiellement investis en unités de compte. D’autant plus remarquable que la mutuelle indique très clairement la couleur : « Sur Ampli Assurance vie (contrat d’assurance vie monosupport fonds en euros), Ampli Mutuelle reconduit un taux de 3,75 %, pour la troisième année consécutive. »

À l’inverse, le Conservateur, lui, mérite son nom. Il garde une ligne inchangée : un taux au plancher pour son contrat monosupport de 1,10 % ! Les contrats d’assurance vie multisupports présentent, pour leur part, des rendements moyens compris entre 3 % et 4 %... pas vraiment de quoi justifier la prise de risque par rapport à certains bons contrats monosupports.

Taux de rendement 2025 de 18 contrats d’assurance vie en euros monosupports*

Assureur

Nom du contrat Rendement 2025 (rappel du taux 2024)* Évolution sur 1 an Afer

Multiplacements 2,65 % (3,20 %) -0,55 Agipi

Fonds Agipi 2,75 % (2,50 %) +0,25 Ampli Mutuelle

Euro Garanti 3,75 % (3,75 %) 0 Allianz

Vie Fidélité 2,08 % (2,20 %) -0,12 Axa

Odyssiel 2,25 % (2 %) +0,25 BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 2,75 % (3 %) -0,25 Boursorama

Eurossima 1,9 % (1,7 %) +0,20 Caisse d’épargne

Nuance 3D 2,05 % - Carac

Profileo 3,50 % (3,30 %)

fin de la commercialisation +0,20 Fortuneo

Suravenir rendement 2,10 % (2,20 %) -0,10 Generali

Eurossima 2,55 % (2,53 %) +0,02 GMF

Multeo 2,50 % (2,70 %) -0,20 Le Conservateur

Helios Patrimoine 1,10 % (1,10 %) 0 Maaf

Winalto 2,50 % (2,70 %) -0,20 Macif

MultiVie 2,70 % (2,70 %) 0 MACSF

RES 3,15 % (3,10 %) +0,05 Maif

Nouveau Cap nc (2,60 %) nc Mif

Compte Épargne Libre Avenir 2,65 % (2,65 %) 0

Source : établissements.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.

Taux de rendement 2025 de 15 contrats d’assurance vie en euros multisupports (sans garantie du capital placé en unités de compte (UC)

Assureur

Nom du contrat Rendement 2025

Agipi

Eurocroissance 3 % Allianz

Vie Fidélité À partir de 3,55 % Axa

Odyssiel 2,25 % à 4,25 % selon la part d’UC BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 2,92 % à 4,55 % selon la part d’UC Boursorama

Euroexclusif 3 % à 4,60 % selon la part d’UC Caisse d’épargne

Nuance 3D 4,67 % Carac

Profileo 3,55 % Fortuneo

Suravenir Opportunités 2 Jusqu’à 4,5 % selon la part d’UC Generali

Croissance durable 3,53 % à 4,41 % selon la part d’UC GMF

Multeo 2,70 % à 2,90 % selon la part d’UC Le Conservateur

Helios Patrimoine 2 % à 4 % selon la part d’UC Maaf

Winalto 2,70 % à 2,90 % selon la part d’UC Macif

Vie 2,90 % Maif

ARS 3,05 % Mif

Libre Avenir multisupport 3,45 %