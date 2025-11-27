Vous oubliez souvent votre carte Vitale chez le pharmacien ou dans le lecteur du médecin ? L’appli carte Vitale est faite pour vous ! Jusque-là expérimentée dans quelques départements seulement, ou réservée aux personnes détentrices d’une carte d’identité au format carte bancaire, la dématérialisation est désormais accessible à tous, à condition d’avoir sous la main un document d’identité (carte d’identité mais aussi carte de séjour ou passeport) en plus de la carte Vitale. Il faut aussi disposer d’un compte Ameli, c’est-à-dire un espace personnel sécurisé sur le site de l’assurance maladie.

La procédure est assez fastidieuse. Tout repose sur la comparaison entre la carte Vitale et la pièce d’identité : elle s’opère par des prises de vue successives des deux faces de chaque document, complétée par une vidéo du visage.

Conserver la carte Vitale physique

Les consignes sont assez simples, communiquées par instructions écrites ou vocales via le téléphone. Une fois ces étapes franchies, un mot de passe propre à l’appli Vitale, éventuellement doublé de l’activation de la biométrie si c’est souhaité, doit être créé. Ce n’est pas le même que pour accéder au compte Ameli. À ce stade, il n’y a plus qu’à patienter. Chaque profil est vérifié avant d’être mis en service. Normalement, au bout de 48 heures, les contrôles sont terminés : un mail est envoyé sur l’adresse de contact pour informer qu’il est possible de finaliser l’activation de l’appli en s’y connectant.

Attention, il est plus prudent de ne pas complètement mettre de côté la carte Vitale telle que nous la connaissons depuis son invention, en 1998. Car tous les professionnels de santé qui l’utilisent ne sont pas encore équipés du matériel permettant la lecture de sa version dématérialisée. Mieux vaut dont encore la conserver dans un coin du portefeuille.