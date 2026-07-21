Comment empêcher Doctolib d’utiliser vos données pour son projet de recherche IA

La plateforme de rendez-vous médicaux va lancer prochainement deux projets de recherche autour de l’intelligence artificielle, basés sur les données de ses utilisateurs. Sans opposition de votre part, Doctolib exploitera les données saisies par votre médecin, vos ordonnances ou encore vos antécédents médicaux. Voici comment vous y opposer.

À partir d’août 2026, Doctolib va bûcher sur l’optimisation des parcours de soins grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ce projet lancé en collaboration avec l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et l’université Paris-Cité vise à étudier comment des outils IA peuvent aider à mieux anticiper certains risques à partir de l’historique médical, afin de mieux organiser et coordonner les parcours de soins. La plateforme mènera parallèlement un projet de recherche sur la fiabilité des modèles génératifs utilisés dans le domaine médical, avec les mêmes équipes.

Problème : pour mener à bien ses recherches, Doctolib compte exploiter les données personnelles de ses 50 millions d’utilisateurs. Et la plateforme n’a pas besoin de votre autorisation, ces recherches étant considérées d’intérêt public. Les données concernées sont pourtant sensibles.

Comme Doctolib le mentionne sur son portail dédié à la recherche, elles peuvent concerner :

les données saisies par votre médecin dans son logiciel Doctolib, par écrit ou par dictée vocale, telles que des données de santé : antécédents, médicaments, informations sur l’état de santé général, antécédents médicaux, diagnostics, évolution du traitement et documentation, ou encore, via les dispositifs tiers synchronisés avec le dossier médical, des documents et des images ;

les données saisies en amont des consultations dans l’objectif de les communiquer au praticien (réponses à des questionnaires, courriers d’adressage, ordonnances…) ;

les données de santé saisies au sein de la rubrique « Santé » de votre compte Doctolib.

Pour ces projets, Doctolib respecte le cadre légal défini par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Les noms des utilisateurs seront par ailleurs remplacés par des pseudonymes et n’apparaîtront donc pas directement. Mais attention, contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation n’efface pas la possibilité d’identifier une personne (il suffit de disposer de la table de correspondance).

→ Lire aussi : Intelligence artificielle - Atout ou danger pour votre santé ?

Vous pouvez heureusement vous opposer à l’exploitation de vos données.

Doctolib a mis en place un formulaire d’opposition sur son site Internet.

Pour exercer vos autres droits (accès, rectification, limitation, effacement), vous pouvez aussi adresser un e-mail à [email protected] .