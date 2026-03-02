Des particuliers assurent avoir été victimes de faux diagnostics et de devis élevés après avoir contacté les Ets Laroche, une société de dépannage implantée en Île-de-France. Certains soupçonnent même des professionnels d’avoir détérioré volontairement leur installation pour faire gonfler la note.

Depuis que des travaux ont été effectués sur le système de distribution d’eau de son immeuble parisien, Nicole (1) subit des mini-chocs électriques au niveau de sa douche. Alors pour régler le problème, elle cherche un électricien sur Internet. Quelques clics plus tard, les Ets Laroche, dont le nom apparaît dès les premiers résultats de recherche, s’imposent comme une évidence.

Le site de l’entreprise promet une implantation « depuis 15 ans en Île-de-France », un « service de qualité », des « devis et déplacement gratuits » et une « garantie de 2 ans » sur les travaux réalisés en électricité, plomberie, serrurerie, etc. On y voit même les photos de plusieurs devantures de boutiques, dont une située à quelques rues de chez elle, et un cliché de ce qui semble être l’équipe de techniciens. En plus, les avis laissés aussi bien sur le site de l’entreprise que sur Google et d’autres plateformes sont dans leur grande majorité positifs. Bref, un artisan de quartier qui rassure.

Nicole appelle le numéro indiqué et, trois heures plus tard, un électricien se présente à son domicile. Après une première inspection, il met en cause la prise de terre. Rien de très étonnant. Puis, avant de poursuivre, il demande à Nicole d’aller débrancher sa box Internet, ce qu’elle fait. Lorsqu’elle revient, l’homme attire son attention sur des traces noires visibles sous plusieurs disjoncteurs. « Il m’explique que mon tableau électrique a failli prendre feu, que c’est très dangereux et qu’il faut absolument le changer. »

Un devis est alors établi pour le remplacement du tableau et le tirage d’une ligne de terre. « Le montant s’élevait à 537 €, mais il m’a expliqué que l’intervention me coûterait en réalité 1 350 €, sans que je comprenne vraiment pourquoi, se souvient Nicole. En voyant ma circonspection, il m’a proposé d’appeler son patron pour tenter de faire baisser la note à 1 200 €, mais je n’ai pas donné suite et il est parti. »

De troublantes coïncidences

C’est lorsqu’un second électricien passe chez elle que Nicole se dit qu’elle est peut-être passée à deux doigts de se faire avoir. Car selon ce dernier, son confrère n’aurait pas bien travaillé. Tout d’abord, le problème d’électrisation de la douche pourrait être résolu sans redéployer de ligne de terre. Ensuite, le tableau électrique ne présenterait aucun danger, les brûlures n’étant que superficielles. À cela s’ajoutent des pièces détachées facturées plus cher que la moyenne. Le montant du devis serait donc trop élevé. Mais surtout, selon lui, l’origine des brûlures ne serait pas accidentelle. « C’est le genre de traces qui surviennent quand on approche une flamme, assure-t-il. Il y a fort à parier qu’elles ont été réalisées volontairement à l’aide d’un briquet. »

Le professionnel ne tombe pas des nues, car avant Nicole, d’autres clients lui avaient décrit des mésaventures similaires après avoir joint les Ets Laroche. Victor, par exemple, avait contacté cette société pour un problème de va-et-vient. Comme Nicole, il assure avoir découvert des fusibles noircis après avoir quitté la pièce quelques instants. Résultat : un devis à 1 700 €. Pareil pour Linda à qui le technicien aurait demandé d’aller chercher une facture EDF. À son retour : un tableau noirci et un devis très élevé.

Quant à Lucie, qui a témoigné sur le forum de Que Choisir, c’est pour un problème de porte claquée qu’elle avait contacté les Ets Laroche. « L’homme que j’ai eu au téléphone m’a dit qu’il était dans le quartier et qu’il arrivait. Une fois sur place, il a défoncé la porte et m’a laissé un devis à 1 670 € à régler sur le champ. »

Dernier point commun troublant, alors qu’ils ont tous appelé les Ets Laroche, c’est à chaque fois un professionnel d’une autre société qui s’est présenté à leur domicile et a établi le devis : Pernet Home Assistance pour Nicole et Lucie, Ets Lefranc, Ecoisolation-Expert, Ets Terrier pour d’autres.

Plusieurs témoins ayant contacté les Ets Laroche affirment avoir découvert sur leur tableau électrique des traces noires, réalisées, semble-t-il, à l'aide d'un briquet.

Des boutiques fantômes

En regardant de près, d’autres détails laissent perplexes : la fameuse photo de l’équipe est disponible sur une banque d’images ; l’absence, sur le site des Ets Laroche, de mentions légales, d’adresse postale ou de numéro de RCS ; ou encore le fait que nous n’avons pas trouvé la société dans l’annuaire des entreprises de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France à laquelle elle se dit pourtant affiliée.

Quant aux boutiques en photo sur son site, elles existent bien. Aux adresses indiquées, nous avons en effet trouvé des devantures surmontées d’enseignes « Ets Laroche ». Sauf qu’aucun de ces locaux n’était ouvert lors de notre passage et aucun horaire n’y était affiché. En plus, quand on a pu jeter un œil à l’intérieur, on y a souvent vu des pièces vides, sans meuble ni matériel. De là à penser que ces pas-de-porte ne sont là que pour faire croire à une implantation locale qui n’existe pas, il n’y a qu’un pas.

Un artisan de quartier, les Ets Laroche ? On peut en douter. Non seulement les boutiques ne semblent pas en activité, mais en plus la société fait intervenir d'autres entreprises.

Au final, difficile de savoir ce qui se cache réellement derrière ces pratiques. Les Ets Laroche, que nous avons contactés, n’ont pas souhaité répondre à nos questions, se contentant de nous expliquer « pouvoir faire appel à des prestataires ». Pourtant, tout porte à croire que la principale raison d’être de cette société est de s’assurer un bon référencement sur Internet et une vitrine attractive dans le but de séduire de potentiels clients qu’elle confie ensuite à des entreprises partenaires. Cette organisation lui permet en outre de préserver sa réputation, les clients mécontents étant renvoyés vers le professionnel ayant rédigé le devis ou réalisé les travaux. Ni vu ni connu…