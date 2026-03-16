Le caractère irrévocable de l’option autorisant les épargnants à soumettre leurs revenus relevant de la flat tax au barème de l’impôt est supprimé depuis le 1 er janvier 2026. Les revenus de 2025 ne sont pas concernés, sauf avis contraire du fisc.

L’essentiel Assouplissement fiscal. L’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur les produits de placement devient révocable. Les contribuables qui font ce choix pourront y renoncer si la flat tax leur est plus favorable.

L’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur les produits de placement devient révocable. Les contribuables qui font ce choix pourront y renoncer si la flat tax leur est plus favorable. Application en 2027. La mesure s’applique aux revenus financiers et aux plus-values mobilières perçus à compter de 2026. Elle entrera en vigueur pour les options pour le barème exercées à compter de 2027.

La mesure s’applique aux revenus financiers et aux plus-values mobilières perçus à compter de 2026. Elle entrera en vigueur pour les options pour le barème exercées à compter de 2027. Application en 2026. L’option pour le barème exercée en 2026, pour l’imposition des revenus et des plus-values perçus en 2025, reste irrévocable. Le fisc pourrait toutefois en décider autrement.

Faut-il renoncer au prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou « flat tax ») sur les revenus de placement et sur les plus-values mobilières que vous avez empochés en 2025, et les soumettre au barème progressif de l’impôt comme vos salaires ou votre retraite ?

La réponse dépend de 4 paramètres :

la nature des revenus encaissés ;

le type de valeurs mobilières vendues ;

votre taux de flat tax ;

votre taux marginal d’imposition.

Des paramètres pas toujours bien compris par les contribuables, au point que certains renoncent chaque année à opter pour le barème alors que c’est dans leur intérêt, et que d’autres optent alors qu’ils ne devraient pas.

Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics ont décidé d’assouplir la règle. À l’avenir, le choix du barème progressif ne sera plus irrévocable, vous pourrez faire machine arrière si vous vous apercevez après coup que vous vous êtes trompé.

L’option pour le barème progressif

Vos revenus de placement de 2025 ont été soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (hors prélèvements sociaux) au moment de leur encaissement, pratiqué sur leur montant brut. Vos plus-values de cession de titres de 2025 vont subir le même sort cette année, sur leur montant diminué de vos moins-values de l’année et de celles en report des dix années précédentes.

Case 2OP. Vous pouvez opter pour l’application du barème progressif de l’impôt sur ces revenus et ces gains financiers, en cochant la case 2OP de votre déclaration de revenus n° 2042 (à renvoyer en mai-juin 2026). Ce choix vaudra globalement pour l’ensemble des revenus et plus-values déclarés par votre foyer fiscal.

Base d’imposition réduite. Alors que la flat tax s’applique sur vos revenus bruts, vous pourrez en déduire les frais financiers que vous avez payés en 2025 si vous optez pour le barème (à inscrire case 2CA de la « 2042 »). L’option vous permettra surtout de bénéficier d’un abattement de 40 % sur vos dividendes déclarés, et d’un abattement de 50 %, 65 % ou 85 % sur votre plus-value imposable si vous avez cédé des actions acquises avant 2018.

Bon à savoir. En cas d’option pour le barème progressif, les 12,8 % de flat tax prélevés à la source sur vos revenus financiers de 2025 seront déduits par le fisc de vos impôts de 2026. L’excédent éventuel vous sera restitué cet été.

L’intérêt de l’option pour le barème

Vous avez évidemment intérêt à renoncer à la flat tax et à opter pour le barème progressif si vous n’êtes pas imposable, pour éviter les 12,8 % d’impôt forfaitaire.

Si vous êtes imposable au taux marginal de 11 % également, à moins d’avoir encaissé des gains d’assurance vie soumis à la flat tax réduite de 7,5 %.

À partir de 30 % de taux marginal, en revanche, l’option ne doit être envisagée que si vous avez encaissé une plus-value ouvrant droit à un abattement susceptible d’abaisser votre taux réel d’imposition en deçà de 12,8 % (voir le tableau ci-dessous).

Rappelons que l’option pour le barème est globale, vous n’avez intérêt à l’exercer que si elle vous permet de payer moins de 12,8 % d’impôt sur tous les revenus et gains financiers déclarés par votre foyer.

Taux d’imposition des plus-values sur actions acquises avant 2018

Aide du fisc. Si vous déclarez vos revenus de 2025 par Internet, et si vous n’optez pas pour le barème de l’impôt alors que vous y avez intérêt, un message vous invitera à modifier votre choix à la fin de votre télédéclaration. Par contre, si vous optez pour le barème alors que vous n’y avez pas intérêt, aucun message d’alerte n’apparaîtra. En cas de doute, il vaut donc mieux ne pas cocher la case 2OP de votre déclaration et vous laisser guider par l’outil du fisc.

Option tardive. Si vous n’avez pas opté pour le barème en cochant la case 2OP de votre déclaration de revenus 2025, vous pourrez le faire plus tard, en adressant une réclamation à votre centre des finances publiques d’ici fin 2028. Vous pourrez aussi opter pour le barème en cours de contrôle fiscal, si vous faites l’objet d’un redressement sur vos revenus soumis à la flat tax.

La remise en cause de l’option

Choisir entre flat tax et barème progressif n’est toujours pas évident, en particulier pour les contribuables qui remplissent encore leur déclaration sur papier et qui ne bénéficient d’aucune aide du fisc. D’autant plus qu’actuellement, ce choix est irrévocable : l’option exercée dans votre déclaration est définitive, il n’est pas possible d’y renoncer si vous vous apercevez après coup (à réception de votre avis d’imposition, par exemple) que la flat tax est plus avantageuse pour vous.

Heureusement, ce ne sera plus le cas à l’avenir, la loi de finances pour 2026 supprime le caractère irrévocable de cette option. Vous pourrez ainsi l’exercer sans crainte car vous pourrez rectifier le tir si elle se révèle finalement désavantageuse.

Revenus de 2026. La mesure est applicable aux revenus et aux plus-values perçus à compter du 1er janvier 2026. Autrement dit, à l’option pour le barème de l’impôt que vous exercerez en 2027 ou les années suivantes. Vous pourrez renoncer a posteriori au choix fait dans votre déclaration (en cochant la case 2OP), soit dans le délai de réclamation, soit en cours de contrôle fiscal.

Revenus de 2025. La mesure aurait également dû s’appliquer aux revenus et plus-values perçus en 2025. Mais la loi de finances ayant été adoptée avec retard début 2026, ces gains n’en bénéficient pas et l’option reste irrévocable cette année.

Si vous cochez la case 2OP de votre déclaration de revenus 2025, vous ne pourrez pas faire machine arrière ensuite. Les services fiscaux pourraient cependant décider d’assouplir la loi dans le cadre d’une prochaine instruction, afin de rendre l’option pour le barème révocable dès cette année, conformément au souhait initial du gouvernement. À suivre.