Depuis quelque temps, l’assurance maladie envoie un mail à chaque prise en charge. Objectif : déjouer la fraude des professionnels de santé, en incitant à vérifier que les soins remboursés correspondent bien à ceux réalisés.

Si vous avez un compte Ameli en ligne, vous l’avez sûrement remarqué : lorsque des consultations, actes ou examens médicaux vous sont remboursés, l’assurance maladie envoie désormais systématiquement un courriel pour vous informer d’un paiement sur votre compte bancaire.

Le message en question ne contient jamais ni le montant, ni la raison du versement. Il a simplement deux objectifs. D’une part, sensibiliser les assurés sociaux aux dépenses qu’occasionnent leur état de santé et leurs démarches. Mais surtout, il s’agit d’attirer leur attention sur les flux d’argent liés à leurs soins, et de les inciter à vérifier que les sommes prises en charge par la solidarité nationale correspondent bien à celles des soins qui ont été réalisés. Des professionnels de santé ont en effet tendance à profiter d’une consultation pour facturer des actes fictifs, le tiers payant n’aidant pas à prendre conscience d’éventuelles pratiques frauduleuses. Par exemple, une simple consultation ophtalmologique permet de faire passer sur la carte Vitale, ni vu ni connu, dix séances d’orthoptie qui n’ont jamais eu lieu, et n’ont même pas été prescrites. Les centres de soins sont particulièrement visés, l’assurance maladie ayant dû en déconventionner plusieurs en raison d’anomalies récurrentes. La plupart du temps sur signalement des assurés, car la Sécu n’a pas les moyens de connaître la teneur exacte des soins prodigués.

Si vous veniez à constater une bizarrerie sur un relevé de remboursement, la procédure est plutôt simple. Après connexion sur le compte Ameli, il suffit d’interroger le bot qui s’active en bas à droite de la page, par exemple en inscrivant dans la fenêtre de dialogue « signaler un remboursement ». Un onglet « signaler un remboursement suspect » apparaît dans la liste, les consignes aussi (voir la capture d’écran ci-dessous).