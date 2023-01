Gargouilles Pas de miracle avec les boules de lavage

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des alternatives naturelles et non polluantes aux lessives chimiques. Nous avons donc inclus une boule de lavage, de marque Les Gargouilles, à notre nouveau test de lessives. Les inconditionnels risquent d’être déçus.

Les Gargouilles font beaucoup parler d’elles, elles ont leurs fans, des utilisateurs qui se déclarent très satisfaits de leur usage en lieu et place d’une lessive. Cette boule de lavage en coque plastique contient « 150 billes en biocéramique » censées « éliminer les taches et les bactéries, nettoyer les vêtements en profondeur ». Plus besoin de produits chimiques ni de savon, vante le site.

Alors à Que Choisir, nous avons voulu vérifier ces promesses en ajoutant une Gargouille à notre nouveau test de lessives. Elle a subi exactement les mêmes essais de laboratoire, en concurrence avec 23 lessives et un lavage à l’eau seule. Les résultats du test sont sans la moindre nuance, la Gargouille ne fait pas mieux que l’eau seule, que ce soit sur le lavage, sur le maintien du blanc ou sur le respect des couleurs vives. Elle est en revanche irréprochable sur nos critères santé et environnement, néanmoins des lessives qui lavent vraiment et qui respectent le linge le sont tout autant.

Composants toxiques pour les milieux aquatiques

Face à des résultats qui ne sont pas supérieurs à ceux d’un lavage à l’eau, la Gargouille qui vaut 35 € est vraiment de l’argent jeté par les fenêtres. Ce nouvel essai sur une alternative aux lessives est dans la lignée de celui de 2009 qui concernait des noix et une boule de lavage.

Face à l’échec cuisant de cette méthode naturelle, nul doute que les lessives ont encore de beaux jours devant elles. Les industriels seraient cependant bien inspirés de renoncer à l’emploi de composants toxiques pour les milieux aquatiques. Notre nouveau critère consacré au respect de l’environnement bouleverse en effet le classement de notre test en pénalisant les lessives contenant des substances non biodégradables, bioaccumulables (qui se concentrent dans les organismes) ou toxiques.