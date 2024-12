Nos confrères anglais de Which? ont dressé un classement des croisiéristes émettant le plus de gaz à effet de serre en Europe. Le bateau le plus polluant a rejeté autant de CO 2 qu’une ville de 20 000 habitants !

La croisière s’amuse, l’environnement trinque. Alors que les vacances passées sur ces gigantesques bateaux touristiques connaissent, depuis la fin du Covid, un véritable regain d’intérêt, nos confrères anglais du magazine Which? viennent de dresser le palmarès des compagnies maritimes les plus polluantes (1). Plus précisément, leur étude porte sur les croisiéristes ayant, en 2023, accosté dans un port européen. En effet, à partir du moment où un navire s’arrête dans un port situé dans nos contrées pour y charger ou décharger des marchandises ou des personnes, l’exploitant est tenu de communiquer une évaluation de ses rejets de CO 2 aux autorités européennes. Des informations rassemblées dans une base de données publique (2). Selon Which?, le bateau de croisière le plus émetteur de toute l’année 2023 est le Norwegian Epic de la Norwegian Cruise Line, responsable de 95 000 tonnes de CO 2 l’année dernière, soit « l'empreinte carbone d'une petite ville de 20 000 habitants ». Gigantesques toboggans, pistes de bowling, club de jazz, restaurants… Ce bateau de 329 mètres de long peut accueillir jusqu’à 4 070 personnes !

Disney Cruise