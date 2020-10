© Alexis Lecomte Gel cicatrisant Lidl Le plein d’allergènes

Le distributeur propose un gel supposé soulager la douleur et aider à cicatriser. Surprise, il contient deux allergènes majeurs rigoureusement encadrés dans les cosmétiques mais pas dans ce type de produits.

C’est un gel de marque Sensiplast, commercialisé par Lidl, supposé aider à cicatriser coupures, brûlures et autres éraflures. Et pourtant il contient deux allergènes cutanés puissants, la MIT et la MCIT (methylisothiazolinone et methylchloroisothiazolinone). Ces deux composés à fuir comme la peste provoquent rougeurs, suintements et démangeaisons intolérables. Objets de multiples alertes de la part de dermatologues et allergologues dans les années 2010-2015, ils sont interdits dans les cosmétiques non rincés depuis février 2017 et leur présence dans les cosmétiques rincés est limitée à 0,0015 %.

Ce produit est donc illégal ? Non, car il ne s’agit pas d’un cosmétique, mais d’un dispositif médical, catégorie fourre-tout bien pratique pour les fabricants car elle permet d’échapper aux exigences liées aux autres statuts (médicaments et cosmétiques notamment). Les risques de déclenchement d’allergie sont d’autant plus grands ici que le gel est supposé s’appliquer sur une peau lésée. Irresponsable de la part de Lidl.