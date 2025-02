La concurrence va être rude sur le segment des citadines électriques qui misent beaucoup sur le style. Après les Citroën ë-C3 et Renault 5, c’est au tour de Hyundai de proposer l’Inster, une petite voiture électrique au look baroudeur, dont la version cross, au design proche d’un mini-SUV, arrivera prochainement. L’intérieur, très pratique, est tout aussi original. Dommage que la version actuelle, à 4 places, soit exclue du système de bonus écologique.

Qualité de vie à bord

L'Inster propose un habitacle spacieux malgré ses dimensions.

En s’installant à bord de l’Inster, la sensation d’espace surprend tout de suite : vu le gabarit contenu de la citadine, nous pensions y être à l’étroit. Il n’en est rien. Les quatre passagers (une version 5 places arrivera ultérieurement) voyageront à leurs aises, sans aucune gêne. Dommage que les sièges avant manquent un peu de maintien latéral. À noter que tous les dossiers peuvent se rabattre horizontalement pour dégager totalement l’espace, et le conducteur seul pourra transporter des objets assez longs, jusqu’à 2,20 m. Autre bon point, la banquette coulissante sur 16 cm modifiant ainsi la capacité de chargement de 238 à 351 litres. Et, lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume proposé est de 1 059 litres.

Tous les sièges se rabattent à plat.

Malheureusement, l’habitacle manque d’espaces de rangement. La boîte à gants, les bacs de portière et le vide-poche situé devant le passager sont un peu justes et on ne trouve que deux porte-gobelets entre les deux sièges avant et un espace sous les commandes de chauffage. On regrette alors l’absence d’une véritable console centrale et du volume potentiel supplémentaire qu’elle aurait pu apporter.

Si les sièges manquent un peu de maintien latéral, ils s'avèrent confortables.

En ce qui concerne l’ergonomie, l’Inster souffle le chaud et le froid. Si l’écran central de 10,25" s’avère pratique et très simple à l’usage, le constructeur n’a pas cédé à la mode du tout-tactile et de nombreuses touches physiques sont encore présentes pour gérer clim et chauffage ou pour accéder à certains menus. Il faudra être attentif pour trouver la bonne. De même, au niveau du volant, il y a de quoi faire avec les touches : régulateur de vitesse, radio, commande vocale… On trouve également les palettes pour gérer le niveau de récupération d’énergie au freinage et la sélection du mode de conduite. À noter que les quatre LED (qui représentent la lettre « H » en code Morse) présentes sur le moyeu du volant (finition Creative) ont une fonction interactive. En plus d’être intégrées à la séquence d'éclairage d’accueil au démarrage du véhicule, elles changent de couleur lors de l’engagement de la marche arrière ou de l’activation de la commande vocale et signalent aussi que le véhicule est en cours de recharge.

Les LED du volant changent de couleur en marche arrière.

Le combiné d’instruments, lui aussi de 10,25", est très lisible et peut être personnalisé à souhait. Il est également possible de créer des profils personnalisés, permettant ainsi aux différents conducteurs d’enregistrer leurs préférences (fond d’écran, destinations…). Enfin, selon le niveau de finition ou les options, l’Inster propose des équipements que l’on ne trouve habituellement pas dans ce segment comme la caméra à 360° (en option dans le pack Sécurité à 1 050 €) ou l’alerte de présence de passager arrière. Ainsi, lorsque le système détecte qu’une porte arrière a été ouverte et fermée avant le démarrage du véhicule, un message s’affiche sur le combiné pour rappeler au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

La caméra à 360° est proposée en option, ce qui est rare dans ce segment.

Au volant

L’Inster est proposé avec deux motorisations : 97 ch (71,1 kW) avec une batterie de 42 kWh et 115 ch (84,5 kW) avec une batterie un peu plus puissante de 49 kWh, avec une autonomie maximale de respectivement 327 km et 370 km. Nous avons pris le volant de la deuxième version sur des routes de campagne et, avec une consommation moyenne située à 16,8 kWh/100 km, nous n’aurions pu parcourir qu’à peine 300 km. Mais la température était assez basse ce qui, malgré la présence d’une pompe à chaleur, a dû jouer un peu sur l’autonomie. Côté recharge, grâce au chargeur embarqué de 11 kW (de série), il faudra, sur une wallbox de même puissance, 4 h pour passer de 10 % à 100 % pour le petit modèle et 4 h 45 pour le modèle longue autonomie. Sur une borne de charge rapide de 100 kW, 39 minutes seront nécessaires pour passer de 10 % à 80 % de charge.

Côté conduite, l’Inster dispose de série de palettes au volant qui permettent de régler, sur 5 niveaux, la puissance de la récupération d’énergie au freinage. Le maximum étant alors la fonction « i-pedal » qui permet au conducteur de contrôler l'accélération et le freinage avec la seule pédale d’accélérateur, sans toucher à celle du frein.

Le moteur électrique est agréable.

L’Inster s’est montrée assez plaisante à conduire, en ville comme sur route même si, à partir de 80-90 km/h, des bruits d’air ont fait leur apparition. Le petit gabarit de la voiture et la bonne visibilité vers l’avant (elle est moyenne vers l’arrière) permettent de manœuvrer sans aucun souci. En outre, selon les options, le conducteur dispose d’une armada d’aides à la conduite comme la caméra à 360° ou la visualisation des angles morts au niveau du combiné d’instruments lorsque le clignotant est activé. Des aides appréciables. En revanche, d’autres alertes sont plus sensibles et vite désagréables comme l’alerte de somnolence du conducteur. À peine ce dernier tourne la tête pour regarder l’écran central qu’un bip retentit dans l’habitacle. Idem pour l’aide au maintien dans la voie qui est un peu brusque lorsqu’on s’approche trop d’une ligne de séparation de voie.

Les suspensions sont efficaces et assurent une bonne filtration des défauts de la route tout en offrant un bon confort aux passagers. Sur route, vu la hauteur de la voiture, on remarque une légère prise de roulis dans les virages serrés mais rien de dramatique. Cette situation met aussi en avant une direction très assistée qui n’offre pas un ressenti précis de la route. Mieux vaut alors utiliser le mode sport pour disposer d’une direction plus ferme et plus agréable.

La gamme et les tarifs du Hyundai Inster

Motorisation Puissance Capacité de la batterie Inster Intuitive Creative Inster 97 ch 42 kWh 25 000 € 26 500 € - Inster longue autonomie 115 ch 49 kWh - 28 250 € 29 250 €