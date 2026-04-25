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Indice de réparabilité (vidéo)Une note recalée à l’examen

Boris Cassel
Aissam Haddad

par Boris Cassel, Aissam Haddad

Indice de réparabilité (vidéo) Une note recalée à l’examen
© stock.adobe.com

L’indice de réparabilité s’affiche désormais sur de nombreux équipements du quotidien, du lave-vaisselle à l’aspirateur en passant par les ordinateurs portables. Son ambition est louable : encourager à l’achat de produits plus réparables, donc plus durables pour nos portefeuilles et l’environnement. Mais derrière cette note sur 10, facile à comprendre, se cache une réalité plus complexe. Car ce sont les fabricants eux-mêmes qui la calculent… et se l’attribuent. Une méthode qui interroge sur la fiabilité de l’indice de réparabilité. Pour savoir si l’on peut, réellement, s’y fier, nous avons mené l’enquête en laboratoire en démontant plusieurs lave-vaisselle de marques connues (Bosch, Miele, Beko, Electrolux, etc.). Objectif : déterminer si les appareils ayant les meilleurs indices de réparabilité sont, vraiment, les plus facilement réparables.

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Aissam Haddad

Aissam Haddad

Rédacteur technique

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