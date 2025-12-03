Parmi les nouveaux inscrits sur la liste des médicaments à éviter de Prescrire , deux molécules récemment autorisées. Nouvelles, mais pas plus sûres que les alternatives déjà disponibles.

La liste des médicaments plus dangereux qu’utiles s’allonge encore cette année. Sur les 108 molécules épinglées par la revue indépendante Prescrire, 89 sont distribuées en France. Parmi les nouveaux inscrits, deux traitements très récents, puisque autorisés en 2025. Ils illustrent bien un fait régulièrement répété : un nouveau médicament n’est pas forcément la meilleure option disponible.

Un traitement de la ménopause

Premier traitement non hormonal de la ménopause ‒ pas encore remboursé ‒, le fézolinétant (Veoza) agit sur des récepteurs impliqués dans la régulation thermique du corps. Il est donc censé limiter les bouffées de chaleur associées à la ménopause. En pratique, son efficacité est assez limitée : lors des essais cliniques, il a permis 2 à 3 bouffées modérées à sévères en moins, sur 11 par jour en moyenne.

Cet impact est bien modeste au regard des effets indésirables auxquels le fézolinétant expose. Sa toxicité pour le foie nécessite un suivi régulier de la fonction hépatique, et il pourrait augmenter fortement le risque de cancers – notamment de la peau. Il provoque aussi des troubles digestifs ou neuropsychiques (insomnies, anxiété, vertiges) et peut interagir avec de nombreux médicaments métabolisés par le cytochrome P450, au niveau du foie.

Un traitement de la toux chronique

Le géfapixant (Lyfnua) peut, lui aussi, être considéré comme novateur. Autorisé dans la toux chronique réfractaire ou d’origine inexpliquée, il agit sur certains récepteurs purinergiques, impliqués dans le mécanisme de la toux. C'est le premier médicament disponible dans cette indication en Europe. Mais là encore, les auteurs de Prescrire invitent à la prudence : l’efficacité de cette molécule est mal démontrée et plutôt limitée. Sur un nombre moyen de 20 épisodes de toux par heure (mesurés par un enregistrement sonore), il en évite 1 à 2 seulement. De plus, les essais cliniques n’ont pas évalué son impact sur la qualité de vie des patients. Elle est pourtant très affectée par les complications d’une toux chronique, par exemple des troubles de la continence ou des douleurs thoraciques.

Certains effets indésirables du géfapixant sont très fréquents et plutôt gênants : deux tiers des personnes qui l’ont testé ont présenté des troubles du goût, à tel point que 14 % ont interrompu le traitement. Le médicament expose aussi à un risque augmenté d’infections respiratoires, dont la pneumonie. Son mode d’élimination, par les reins, favorise aussi le développement de calculs urinaires. Prescrire recommande donc le dextrométhorphane, malgré son profil également à risque, avec une réévaluation régulière de son utilité.​​​​​​