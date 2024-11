Tous les consommateurs ont appris à se méfier du Nutella, et des grandes quantités d’huile de palme qu’il contient. Mais voilà que l’Oasis, lui aussi, l’affiche sur sa liste d’ingrédients ! Pourquoi ? Est-ce un problème ? Et quelles autres boissons sont concernées ? Notre enquête.

L’information en a surpris plus d’un. Le 9 octobre dernier, l’association Foodwatch dénonçait la présence d’huile de palme dans un grand nombre de produits alimentaires. Une graisse décriée pour ses méfaits aussi bien sur la santé (elle est presque aussi riche en acides gras saturés que le beurre) que sur l’environnement (la déforestation nécessitée par sa culture intensive en Asie du Sud-Est menace la biodiversité et favorise le réchauffement climatique). Parmi ces produits figuraient des marques attendues, comme M&Ms, Knorr ou Herta, mais une autre s’avérait bien plus surprenante, même pour les experts des rayons de supermarché que sont les journalistes de Que Choisir : Oasis !

Un support pour colorant

Qu’est-ce que l’huile de palme peut bien faire dans une boisson aux fruits ? Le site d’information RMC Conso, dès le lendemain de l’annonce de Foodwatch, suggérait qu’elle pourrait aider à la conservation, ou encore apporter de la texture au produit… Rien de tout ça, en réalité. Le fabricant Suntory Beverage & Food, interrogé par Que Choisir, révèle l’utiliser « afin que le produit reste homogène tout au long de sa durée de vie ». Une réponse pour le moins succincte, qu’Hubert Bazin, consultant en qualité dans l’agroalimentaire, et anciennement chargé de recherche et développement chez Oasis, nous a aidés à décrypter : « L’huile de palme est utilisée comme support d’homogénéisation pour la lutéine, qui est un colorant naturel […] Mal émulsionnée, la lutéine finirait par se séparer de la boisson, et former une mince pellicule très colorée à la surface. »

© Site web Suntory L’huile de palme fait partie de la liste des ingrédients de l’Oasis pêche-abricot.

Nutri-score E

Seul l’Oasis pêche-abricot est concerné, car la quasi-totalité des autres boissons sur le marché, en France, contiennent d’autres types de colorants qui n’ont, eux, pas besoin d’être homogénéisés dans du gras. Seuls certains sirops de la marque Moulin de Valdonne contiennent de la lutéine, mais le fabricant a choisi de l’émulsionner avec des esters glycériques de résine de bois plutôt que de l’huile de palme. Suntory promet qu’un « projet de retrait de cet ingrédient est prévu ». En attendant, qu’on se rassure : loin de nous l’idée de faire de la publicité pour Oasis pêche-abricot, avec son Nutri-score E et ses nombreux additifs, mais ce sont certainement pas les moins de 0,05 % d’huile de palme présents dans cette boisson qui boucheront vos artères, ni ne menaceront les forêts primaires de Malaisie et d’Indonésie.