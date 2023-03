© Getty Images/iStockphoto Pièces de carrosserie Forte hausse des prix en 2022

Le contexte inflationniste touche tous les secteurs. Particulièrement celui de l’automobile où les tarifs des pièces détachées se sont envolés en 2022. Une possible accalmie est attendue pour 2023 en raison d’une nouvelle réglementation.

On ne peut pas dire que les constructeurs ont fait dans la dentelle en termes d’augmentation des tarifs lorsqu’il s’agit d’après-vente et notamment des pièces détachées. Alors que l’inflation s’établit à 7,7 % en février selon nos relevés, l’association Sécurité & réparation automobile (SRA), à laquelle adhèrent toutes les entreprises d’assurance automobile, pointe, elle, une hausse moyenne des prix des pièces automobiles en 2022, toutes marques confondues, de 12,69 % par rapport à l’année précédente (voir le tableau).

Plus fort que l’inflation

SRA a comparé les tarifs officiels d’une cinquantaine de pièces de carrosserie, de refroidissement et des trains roulants AV (en appliquant une pondération déterminée en fonction de la fréquence de remplacement) de 261 véhicules commercialisés par 24 marques automobiles. Au final, alors que le taux d’inflation national s’est établi à 5,2 % l’année dernière selon l’Insee, tous les constructeurs automobiles, sauf deux (Mini et Mercedes, avec respectivement 1,83 % et 3,06 % d’augmentation), ont relevé les prix de leurs pièces au-delà de ce seuil.

Stellantis, le roi de l’augmentation

Le groupe Stellantis, propriétaire de 15 marques automobiles dont 5 sont issues du français PSA, obtient la palme des plus grosses augmentations : 3 de ses marques (DS Automobiles, Opel et Citroën) occupent les 3 premières marches du podium des mauvais élèves et il en place même 5 (avec en plus Peugeot et Fiat) dans le top 10 !

Et ce n’est pas tout, cette forte progression des prix des pièces s’accompagne de deux autres augmentations : celle du taux horaire moyen (6,2 %) et celle des ingrédients de peinture (10,5 %). De quoi augurer d’une future hausse des primes d’assurance en 2023.

Espérons toutefois que cette forte inflation des prix des pièces détachées soit le dernier gros coup des constructeurs automobiles, désormais soumis depuis début janvier à la concurrence pour la commercialisation de certaines pièces de carrosserie dans le cadre de la loi climat et résilience.

Les augmentations des tarifs des pièces détachées en 2022