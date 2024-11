Si vous êtes client de Free (box Internet ou forfait mobile), il y a de grandes chances pour que des pirates aient récupéré vos données. De nombreux abonnés ont en effet reçu de l’opérateur un courriel les alertant du fait que leurs données personnelles (nom, prénom, adresses e-mail et postale, numéro de téléphone, etc.), ainsi que, pour certains d’entre eux, leurs données bancaires avaient été dérobées. Les données de 19 millions de clients et 5 millions d’IBAN auraient ainsi été volés, constituant l’une des plus grandes fuites jamais subies en France.

Phishing

Le risque majeur est que ces données soient utilisées dans le cadre d’arnaques. Si vous faites partie des victimes, faites attention aux messages ou aux appels que vous pourriez recevoir de la part de Free ou de conseillers bancaires. Il pourrait s’agir de tentatives de phishing destinées à récupérer des informations encore plus sensibles (coordonnées bancaires principalement). Au moindre doute, contactez vous-même le service concerné. Si votre IBAN a été dérobé, surveillez de près votre compte bancaire et faites opposition si besoin. Prenez aussi le temps de jeter un œil à la liste des bénéficiaires de virements autorisés (elle est en général accessible sur l’espace en ligne de la banque) et méfiez-vous de toute demande de mise à jour de mandat de prélèvement. Enfin, si vous recevez des courriers concernant des opérations que vous n’avez pas réalisées, vous pouvez avoir été victime d’usurpation d’identité. Dans ce cas, n’hésitez pas à prévenir l’établissement et à porter plainte.

Une enquête a été lancée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité. La responsabilité de Free pourrait être engagée, notamment si l’on découvrait que l’opérateur n’a pas pris de mesures suffisantes pour protéger les données de ses clients. Le service juridique de l’UFC-Que Choisir suit lui aussi de près cette affaire.