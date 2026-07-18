Rappel Lidl : un nettoyeur de sols Silvercrest présente un risque d’incendie

Lidl rappelle un nettoyeur de sols durs sans fil de sa marque Silvercrest après la mise en évidence d’un défaut de fabrication susceptible d’entraîner un incendie. Les consommateurs concernés doivent cesser d’utiliser leur appareil et le rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. Références concernées et marche à suivre.

Une référence de nettoyeurs de sols de la marque Silvercrest, vendue dans les magasins Lidl ainsi que sur son site Internet, fait l’objet d’un rappel national. Selon les informations publiées sur le site officiel Rappel Conso, un défaut de fabrication peut provoquer une surchauffe de l’appareil. « Un risque d’incendie ne peut être exclu », précise le fabricant. Les utilisateurs s’exposent également à un risque de brûlures en cas de dysfonctionnement.

Vérifiez la référence de votre appareil

Le rappel concerne exclusivement les nettoyeurs de sols Silvercrest de référence IAN 489178_2407, commercialisés en France entre le 19 mai 2025 et le 10 juillet 2026.

Étonnamment, la même référence (IAN 489178_2407) a déjà été rappelée en juin 2025 mais pour des appareils commercialisés entre le 19 mai 2025 et le 18 juin 2026.

Lidl indique par ailleurs que les clients ayant acheté ce produit en ligne en 2025 ont été contactés directement par son service consommateurs. En revanche, ceux ayant effectué leur achat en magasin ne peuvent être identifiés individuellement.

→ Lire aussi : Guide d’achat nettoyeurs de sols

N’utilisez plus l’appareil

Si vous possédez ce nettoyeur de sols, la consigne est claire : cessez immédiatement de l’utiliser, même s’il fonctionne normalement. N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même ou de remplacer des composants.

Comment obtenir un remboursement ?

Les consommateurs sont invités à rapporter leur nettoyeur de sols dans n’importe quel magasin Lidl. L’enseigne précise que le produit sera intégralement remboursé, même sans ticket de caisse. Il est également possible de contacter le service consommateurs au 00 800 54 35 54 35 (numéro à 13 chiffres vérifié) pour toute question relative au rappel.