Robot cuiseur Kenwood Cook Easy+ (vidéo)

La marque anglaise Kenwood, propriété du groupe italien De'Longhi, lance un nouveau robot cuiseur connecté, le Cook Easy+. Une sortie qui survient 18 mois à peine après celle du kCook Smart, son premier robot du genre. Le nouveau modèle de ce fabricant davantage connu pour sa gamme de robots pâtissiers se démarque notamment du précédent modèle, toujours disponible, par un design plus élégant et un socle muni de deux moteurs distincts (un pour la cuve chauffante et un pour le bloc servant à émincer et râper). Des évolutions qui ont un coût, ce robot étant vendu 999 €, soit 300 € de plus que le kCook Smart. Avant notre test en laboratoire, nous avons pris en main ce nouveau modèle.