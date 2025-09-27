SNCF Voyageurs proposera, à partir de janvier 2026, une nouvelle classe haut de gamme sur ses TGV Inoui, baptisée « Optimum », qui reprendra les bases de son actuelle « Business première ». Elle prévoit même, sur sa ligne Paris-Lyon, une option « Optimum Plus », avec « hôte dédié » et restauration à la place servie dans de la vaisselle en porcelaine.

« Une nouvelle expérience de voyage premium ». Tels sont les termes utilisés par la SNCF pour annoncer le lancement, en janvier 2026, d’une nouvelle classe qui s’adressera « aux voyageurs, notamment professionnels, à la recherche d’une expérience de haute qualité ». La classe Optimum remplacera l’actuelle offre Business première dont elle reprend, en réalité, la plupart des caractéristiques : accès aux salons grands voyageurs, espace dédié à bord des trains, échange des billets garanti, ou encore remboursement sans frais jusqu’à 30 minutes après le départ. Mais cette nouvelle offre haut de gamme ne vise plus uniquement à séduire les clients professionnels (dont les billets sont généralement pris en charge par leurs employeurs). Il s’agit, plus généralement, d’attirer tous ceux qui sont prêts à mettre le prix afin de disposer d’avantages tels qu’un « service client dédié » pour un « soutien rapide et personnalisé, avant, pendant et après le voyage ». Surtout, contrairement à l’actuelle Business première, cette offre ne se limite pas à quelques destinations urbaines. Elle est beaucoup plus large. « Du lundi au vendredi, la classe Optimum sera disponible sur tous les trains au départ ou à l’arrivée de Paris (intra-muros) », explique la SNCF.

De la vaisselle en porcelaine sur le Paris-Lyon

La SNCF estime visiblement que, sur sa ligne Paris-Lyon, qui subit la concurrence frontale de la compagnie Trenitalia, ce premium ne suffira pas. Sur ce tronçon, elle proposera donc Optimum plus, soit « l’excellence du premium TGV Inoui », une offre « pensée pour les clients les plus exigeants ». Cette dernière reprend tous les services cités ci-dessus, mais y ajoute, selon les termes de la SNCF, « des marqueurs d’excellence ». Lesquels ? Alors que les autres voyageurs devront se contenter d’un contrôleur, ici, ces clients auront un « hôte dédié, présent à bord pour assurer un service personnalisé ». En cas de petit creux, pas question d’aller faire la queue au wagon-bar pour un club jambon ou un croque-monsieur. L’offre Optimum plus prévoit « une restauration de qualité servie à la place ». « Les voyageurs auront le choix parmi une sélection de plats issus de la culture bistronomique française, de saison, préparés avec des produits frais et de qualité, accompagnés de boissons chaudes ou froides offertes à la demande », explique l’entreprise, indiquant au passage qu’il s’agira de « produits locaux », servis dans de la « vaisselle en porcelaine, non jetable ».

Avec ces nouvelles offres, la SNCF s’inspire une nouvelle fois des pratiques commerciales des compagnies aériennes. Après avoir repris leur concept de filiale dédiée au transport low cost avec Ouigo, celui des prix des billets variant en fonction du taux de remplissage (le yield management) ou encore de l’encadrement strict de la taille et du nombre de bagages, ces offres Optimum et Optimum plus ressemblent aux très élitistes classes business et first dans le secteur aérien.