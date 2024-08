Vols illimités

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air a lancé cet été un abonnement intitulé « All You Can Fly », soit, en français, « avion à volonté ». Contre 599 € par an, ce pass offrirait des « aventures illimitées » sur les 780 liaisons internationales de la compagnie. Des offres de ce type existent déjà aux États-Unis. Mais promouvoir l’utilisation sans modération d’un des modes de transport les plus polluants apparaît totalement hors sol à l’heure du réchauffement climatique.

Après les buffets à volonté, voici l’avion à volonté. S’inspirant de ces restaurants où les clients peuvent consommer autant de plats qu’ils le souhaitent (« All You Can Eat », en anglais), la compagnie aérienne hongroise Wizz Air a lancé à la mi-août un abonnement intitulé « All You Can Fly ». Facturé 599 € par an, il offre la possibilité de voyager en illimité dans les 53 pays desservis par cette compagnie. Mais les abonnés s’engagent à respecter une longue liste de contraintes.

Contraintes à volonté

Ainsi, les passagers doivent, pour chaque réservation, s’acquitter d’une commission de 9,99 €. Ensuite, sur son site, Wizz Air indique qu’elle ne « garantit pas » aux souscripteurs qu’ils pourront embarquer sur les vols convoités. Car la disponibilité des sièges dépend « d'un certain nombre de facteurs internes et externes », comme « le nombre total de passagers ayant réservé pour le vol donné » ou « la capacité en sièges du vol donné ».

Autre chausse-trappe, les vols ne pourront être réservés que 3 jours avant le décollage. Il n’est, par ailleurs, pas possible d’embarquer plus de trois fois par jour. Et si vous vous amusez à multiplier les réservations sans les honorer, gare à vous : « Si vous manquez trois vols (non-présentation), Wizz Air se réserve le droit de résilier l'adhésion avec effet immédiat et sans possibilité de remboursement. »

Enfin, il faudra voyager léger puisque les bagages en soute sont facturés en supplément. Malgré ces nombreuses réserves, Wizz Air aurait réussi à vendre les 10 000 abonnements qui étaient, « pour le moment », mis en vente. Les souscripteurs pourront profiter de leur pass illimité à partir du 22 septembre.

Quid du réchauffement climatique ?