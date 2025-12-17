À l’approche des fêtes, profitez de produits de saison, locaux et souvent moins chers. Notre carte des circuits courts vient d’être mise à jour pour vous aider à faire les bons choix.

Alors que l'inflation alimentaire de ces dernières années pèse fortement sur le budget des ménages, se tourner vers des alternatives aux grandes surfaces peut permettre de faire des économies. Selon nos enquêtes menées fin 2022 et fin 2023, sur une sélection de fruits et légumes, les prix pratiqués en grandes surfaces sont plus élevés que ceux affichés par les magasins en circuit court. Nous avions constaté, fin 2023, un écart de 6 % pour le conventionnel et de 13 % pour le bio.

Pour vous aider à faire des économies et à consommer local, Que Choisir a mis à jour sa carte interactive des circuits courts. Elle recense désormais 1 541 points de vente, dont plus de 200 nouveaux entrants. De quoi faire le plein de produits de saison pour les fêtes de fin d’année.

Magasins de la ferme, magasins de producteurs, épiceries participatives… Pour repérer la boutique la plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre carte interactive et saisissez simplement votre code postal ou votre ville.

Cette carte est participative : elle s’enrichit grâce à vous. Si vous constatez une erreur ou un oubli, n’hésitez pas à le signaler en bas de la fiche du magasin.