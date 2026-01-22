Les ventes de produits alimentaires bios repartent à la hausse grâce à l’engagement des consommateurs. Cependant, la filière n’est pas tirée d’affaire : les producteurs sont toujours dans l’incertitude face au désengagement de l’État.

La clochette de l’entrée retentit à intervalles réguliers en ce vendredi matin de décembre. Une dame passe la tête par la porte vitrée de La Folie en vrac, elle est à la recherche d’oranges à confire en orangettes pour les fêtes. « J’ai seulement des clémentines de Corse pour faire des ‘‘clémentinettes’’», répond malicieusement Sabrina Lefebvre, gérante du magasin bio indépendant de Saint-Laurent-Nouan, dans le Loir-et-Cher. La jeune femme accorde du temps à chacun de ses clients. Elle les aide à remplir leurs sachets de pâtes de lentilles ou de riz en vrac, moud leurs grains de café et leur livre des astuces zéro déchet.

Ouverture d’un magasin en pleine crise

Difficile d’imaginer, en observant l’affluence, que l’aventure de La Folie en vrac n’a pas démarré sous les meilleurs auspices. Après avoir longtemps bataillé pour obtenir un prêt de la banque, c’est au beau milieu d’une crise européenne de la consommation du bio que Sabrina ouvre sa boutique dans ce village de 4 200 habitants, en mai 2022. « Les débuts ont été très difficiles. Les gens avaient ce préjugé selon lequel les produits bios sont forcément très chers », se souvient la commerçante. Les deux premières années,