Encore aujourd’hui, faire ses courses en supermarché, c’est se confronter à l’omniprésence du plastique dans les rayons alimentaires. Notre nouvelle enquête le montre.

Des fruits et légumes sous film transparent, des bouteilles d’eau et de sodas plein les étagères, des denrées alimentaires sous emballage individuel, des sacs jetables en caisse… les grandes surfaces restent le royaume du plastique à usage unique. Pourtant, ses méfaits sont aujourd’hui très bien documentés, avec la pollution généralisée des océans, des sols et des organismes vivants.

Des microplastiques sont retrouvés jusque dans la fosse des Mariannes en plein Pacifique, à près de 11 000 mètres de profondeur, les glaciers andins, mais également notre cerveau, voire dans les fœtus, alors qu’on les suspecte d’impacts délétères pour la santé. La loi Climat et résilience fixe un objectif de 20 % de produits sans emballage d’ici à 2030 dans les supermarchés, et la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) impose la fin progressive des plastiques à usage unique à l’horizon 2040.

Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) et l’association No Plastic In My Sea sont allées vérifier si les enseignes faisaient évoluer leurs pratiques afin d’atteindre ces objectifs. L’enquête, réalisée par les bénévoles des associations locales Que Choisir Ensemble dans 1 659 grandes surfaces, constate, hélas, que « le plastique reste omniprésent et que les efforts engagés ne