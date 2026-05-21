Des enjeux concrets

Les menaces Les attaques contre les agences sanitaires et environnementales se multiplient dans les médias. Accusées de coûter trop cher, de prendre parti pour une écologie radicale et d’alourdir les contraintes des professionnels, elles font l’objet d’un feu nourri de critiques. Avec un soutien croissant de l’exécutif.

Les risques La disparition de ces agences reviendrait à mettre à mal l’expertise publique et notre réactivité face aux maladies émergentes, notre capacité à garantir l’accès à une eau potable et à des aliments sûrs, ou encore à préserver la biodiversité ou une énergie abordable.

Le 7 avril, une petite foule se presse à proximité de l’Assemblée nationale. Les manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Non au démantèlement de Santé publique France (SPF) » ; « Pour une expertise scientifique indépendante ​​​​​​​» ​​​​​​​; « ​​​​​​​Les lobbies trinquent, la santé trinque ​​​​​​​» ​​​​​​​; « ​​​​​​​Notre santé publique vaut plus que leurs intérêts ​​​​​​​»… Ce sont des salariés de SPF, rejoints par les employés d’autres agences de l’État. Ils n’ont pas choisi cette date par hasard. Le 7 avril, on célèbre la Journée mondiale de la