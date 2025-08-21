C'est qui le patron ?!, qui revendique mieux rémunérer les producteurs contre un prix de vente plus élevé « conseillé » par les clients, cartonne. Coup de marketing ou véritable soutien aux agriculteurs ?

Lait, farine, tomates concassées, jus de pomme, œufs, beurre, yaourts, fromage blanc… moins de 10 ans après sa création, en 2017, C’est qui le patron ?! s’invite désormais dans tous les rayons alimentaires. Le logo de la marque se reconnaît rapidement : des yeux et un sourire blancs sur un fond monochrome vert, bleu ou rouge. Ce design simple est à l’image du projet qu’il représente : « Aider les agriculteurs en les rémunérant suffisamment pour leur permettre de vivre de leur travail, d’investir sur leurs exploitations et de profiter de leur temps libre », résume Nicolas Chabanne, fondateur de la société.

Des marges accrues pour l’exploitant ?

C’est à l’occasion d’une crise agricole qu’il lance le premier produit, la brique d’un litre de lait demi-écrémé. En 2016, le secteur anticipe la fin des quotas laitiers, un mécanisme européen qui limitait jusqu’à présent les volumes de production par ferme pour stabiliser le marché. Avec la fin de cette politique, une forte hausse de l’offre est attendue, et avec elle une baisse du prix d’achat aux éleveurs. Une partie d’entre eux alertent l’opinion publique. Nicolas Chabanne est à l’époque à la tête d’une entreprise spécialisée dans la commercialisation de