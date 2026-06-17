Regarder des vidéos, surfer sur Internet, jouer, travailler ou même remplacer ponctuellement un ordinateur portable : les tablettes tactiles savent tout faire... ou presque. Entre les iPad d'Apple, les modèles Android de Samsung, Xiaomi ou Lenovo et les tablettes Windows de Microsoft, l'offre est large. Les fiches techniques promettent des écrans sublimes, des batteries endurantes et des performances fulgurantes. Mais qu'en est-il réellement à l'usage ? Comme toujours, nos ingénieurs soumettent les nouveautés du marché à des essais rigoureux en laboratoire afin de distinguer les véritables réussites des simples arguments marketing.

L’essentiel Mise à jour : 10 nouvelles tablettes tactiles évaluées , de 150 à 869 €, et des fabricants capables du meilleur comme du pire.

, de 150 à 869 €, et des fabricants capables du meilleur comme du pire. Le piège de la fiche technique : Deux tablettes équipées d'un écran de même taille ou d'une batterie de capacité similaire peuvent offrir des expériences radicalement différentes. Luminosité, réactivité ou autonomie réservent parfois des surprises.

Deux tablettes équipées d'un écran de même taille ou d'une batterie de capacité similaire peuvent offrir des expériences radicalement différentes. Luminosité, réactivité ou autonomie réservent parfois des surprises. Alerte stockage : Les fabricants proposent souvent des versions d'entrée de gamme avec seulement 64 Go , voire moins. Entre les applications, les photos, les vidéos et les mises à jour, l'espace disponible fond rapidement.

Les fabricants proposent souvent des versions d'entrée de gamme avec seulement , voire moins. Entre les applications, les photos, les vidéos et les mises à jour, l'espace disponible fond rapidement. Verdict : Avec plus de 90 tablettes tactiles testées, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller au mieux.

Comparatif Tablettes tactiles Voir le comparatif

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Écran : Nous mesurons la luminosité , le contraste , les couleurs , les angles de vision et la lisibilité en environnement lumineux. Car une tablette est aussi faite pour être utilisée ailleurs que dans son salon.

: Nous mesurons la , le , les , les et la en environnement lumineux. Car une tablette est aussi faite pour être utilisée ailleurs que dans son salon. Performances : Navigation Internet, applications, multitâche, lecture vidéo, jeux : nous évaluons la fluidité générale de l'appareil afin de détecter les éventuels ralentissements.

: Navigation Internet, applications, multitâche, lecture vidéo, jeux : nous évaluons la fluidité générale de l'appareil afin de détecter les éventuels ralentissements. Autonomie : Elle est mesurée après 30 minutes de charge , puis nous évaluons l’autonomie globale de l’appareil en lecture de vidéo et en navigation Internet en wi-fi.

: Elle est mesurée , puis nous évaluons l’autonomie globale de l’appareil en lecture de vidéo et en navigation Internet en wi-fi. Ergonomie : Poids, qualité de fabrication, facilité de prise en main, efficacité de l'interface et confort d'utilisation sont passés au crible.

: Poids, qualité de fabrication, facilité de prise en main, efficacité de l'interface et confort d'utilisation sont passés au crible. Multimédia : Haut-parleurs, microphones, qualité des caméras frontale et arrière… Nous vérifions que la tablette reste agréable pour regarder des vidéos ou participer à des visioconférences.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons toutes les tablettes tactiles avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons toutes les tablettes tactiles avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation d’appareils de mesure dans nos propres laboratoires pour des résultats indiscutables.

Utilisation d’appareils de mesure dans nos propres laboratoires pour des résultats indiscutables. 100 % indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais de tablettes.

Notre test rassemble des tablettes vendues de moins de 150 € à plus de 1 500 €. Les écarts de prix s'expliquent par la qualité de l'écran, la puissance du processeur, la capacité de stockage, les accessoires compatibles ou encore le système d'exploitation. Mais attention : payer plus cher ne garantit pas systématiquement une meilleure expérience. Nos essais révèlent régulièrement des modèles de milieu de gamme capables de rivaliser avec des références beaucoup plus ambitieuses.

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Vos questions sur le test Tablettes tactiles

Quel est le prix d'une bonne tablette tactile ?

Dans notre comparatif, il est possible de trouver des modèles convaincants autour de 300 €. Au-delà, les gains concernent principalement la qualité de l'écran, les performances et les fonctionnalités avancées.

Une tablette peut-elle remplacer un ordinateur portable ?

Certaines, oui. Associées à un clavier, les tablettes les plus performantes permettent de travailler confortablement sur des documents, des présentations ou de la bureautique. Pour des usages professionnels avancés, un ordinateur reste souvent plus adapté.

Quelle taille d'écran choisir ?

Les modèles de 8 à 10" privilégient la mobilité. Les formats de 11 à 13" offrent davantage de confort pour regarder des vidéos, lire ou travailler.

Android ou iPad : que choisir ?

Le choix dépend surtout de l'écosystème recherché. Les iPad fonctionnent exclusivement sous iPadOS tandis que la plupart des autres tablettes utilisent Android. Chacun possède ses avantages en matière d'applications, de personnalisation et de compatibilité avec d'autres appareils.

Faut-il choisir une tablette avec connexion 5G ?

Pas forcément. Une tablette wi-fi suffit à la plupart des usages domestiques. La 5G devient intéressante pour les utilisateurs souvent en déplacement et souhaitant rester connectés sans partage de connexion.

Besoin d'aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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